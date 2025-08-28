京都の夕日ヶ浦温泉旅館・海舟で「1泊4食付きプラン」が登場
カイシュウが運営する京都府京丹後市の夕日ヶ浦温泉旅館「海舟(かいしゅう)」は8月20日、"一晩泊まればトドになる"がコンセプトの「1泊4食付きプラン」の販売を開始した。
会席料理「紅ガニプラン」
同プランでは、「紅ガニプラン」をベースに、地元の芋や鶏も使ったグルメを、1泊あたり4食にて提供する。
チェックイン時には、ウェルカムスイーツとして自家製スイートポテトが楽しめる。
ウェルカムスイーツ
夕食時は、日本の海の幸と季節の味覚をふんだんに使用した会席料理を用意している。
朝食には、手作り味噌汁や魚の焼き物などが揃う"日本の朝ご飯"、チェックアウト時には、京都産地鶏の特製ハンバーガーが楽しめる。
朝食
特製ハンバーガー
プランは、9月4日〜10月31日の期間が対象。価格は2万3,000円〜。
会席料理「紅ガニプラン」
同プランでは、「紅ガニプラン」をベースに、地元の芋や鶏も使ったグルメを、1泊あたり4食にて提供する。
チェックイン時には、ウェルカムスイーツとして自家製スイートポテトが楽しめる。
ウェルカムスイーツ
夕食時は、日本の海の幸と季節の味覚をふんだんに使用した会席料理を用意している。
朝食には、手作り味噌汁や魚の焼き物などが揃う"日本の朝ご飯"、チェックアウト時には、京都産地鶏の特製ハンバーガーが楽しめる。
朝食
特製ハンバーガー
プランは、9月4日〜10月31日の期間が対象。価格は2万3,000円〜。