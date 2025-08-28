CUTIE STREETが、新曲「かわいいさがしてくれますか？」、他己紹介ソング「きゅーすとのうた」の2曲を配信リリース。あわせて「かわいいさがしてくれますか？」のMVティザー映像を本日20時より公式YouTubeにて順次公開する。

同情報は、8月27日に『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』の埼玉県 和光市民文化センター サンアゼリア 大ホールにて発表されたもの。

同公演で、真鍋凪咲は新曲について「この楽曲は『かわいいだけじゃだめですか？』の続編で、見えにくいところにある長所だったり、短所に思える部分にも“かわいい”が存在していて、それを認め合えたならきっと最強の武器になる、という意味が込められています。きゅーてすとのみんな、私たちのかわいいところ、いっぱい探してねー！」と紹介した。なお、同楽曲のMV本編は9月6日に公開予定だ。

同公演ではあわせて、今年2月に豊洲PITにて開催された『CUTIE STREET 1stワンマンライブ -CROSS STREET-』の映像作品を12月3日にリリースすることも発表。本作の初回限定盤は完全予約受注生産での販売となる。

（文＝リアルサウンド編集部）