いよいよ夏休みも終わり、新学期のはじまり…！学用品の準備は万端ですか？「セサミストリート」の物販、カフェ、ワークショップを複合した世界で唯一のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、新学期に向けたシーズンコレクションを2ライン、同時に展開中！この機にゲットして楽しい気分で新学期を迎えましょう♪

■テーマは「BACK TO SCHOOL」！登園はもちろん遠足にも活用できるファッション小物がずらり

「セサミストリートマーケット」のキッズ向けコレクションが登場！


夏休みが明けても、今年は特にまだまだ強い日差しが降り注ぐ日が続きそう。熱中症を防ぐためにも、登園時は帽子が必須ですね。「【KIDS】バケットハット」（各3850円）は、内側にアジャスターが付いていて、子どもの成長に合わせてサイズ調整が可能。かわいいキャラクターのワッペンや「セサミストリートマーケット」のロゴ刺しゅうがあしらわれたバケットハットで、おでかけにも使えそうです。

「【KIDS】バケットハット」(各3850円)


バケットハットと同じ配色で、同じキャラクターワッペンが使われた「【KIDS】バックパック」（各8250円）でコーディネートしたら、毎日おしゃれなスタイルで登校できちゃう！子どもでも扱いやすいシンプルな設計で、登園用としてはもちろんのこと習いごとバッグとしても大活躍してくれそう。

「【KIDS】バックパック」(各8250円)


全4種類をそろえたくなるのが、「【KIDS】ソックス」（各1485円）。キャラクターたちの笑顔が編み込まれた伸びのいいやわらかな素材のくつ下で、差し色使いにもぴったり！

「【KIDS】ソックス」(各1485円)


■「ENJOY YOUR LUNCH!」をテーマに、クッキーモンスターをフィーチャーしたお弁当グッズが登場

「ENJOY YOUR LUNCH!」をテーマにしたランチグッズは、お弁当がもっと楽しくなりそう！


もうひとつのコレクションが、お弁当箱や水筒などなど、クッキーモンスターデザインで統一されたランチグッズ。新学期のタイミングでお弁当グッズを新調したいという人におすすめ！フタを外せばレンチンもOKな「ランチボックス」（2200円）は、未就学児にちょうどいい容量で重宝しそう。

「ランチボックス」(2200円)


お箸、フォーク、スプーンとよく使う3点をケースに納めた「カトラリーセット」（2420円）は、カシャンとスライドして開けるのが楽しくなりますね！

「カトラリーセット」(2420円)


保冷・保温機能が備わった「コンパクト2WAYステンレスボトル」（4950円）は、直接飲めるダイレクト飲み口と、注いで使えるコップタイプを付け替えできるので、シーンに合わせて使い分けを。

「コンパクト2WAYステンレスボトル」(4950円)




ロゴ柄のおしぼりとケースのセット「おしぼりケース＆タオル」（1540円）は、衛生のためだけでなく、凍らせて保冷剤がわりに使っても◎。

「おしぼりケース＆タオル」(1540円)


お弁当箱にカトラリーセット、おしぼりケースまでまとめて収納できちゃう「ランチ巾着バッグ」（2310円）も、クッキーモンスター柄！もちろん、巾着ポーチとして使うのもあり。

「ランチ巾着バッグ」(2310円)


以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、オフィシャルオンラインストアにて発売中！通園・通学が楽しみになるアイテムをぜひ手に入れて！

文＝レタスクラブ編集部K