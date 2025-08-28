ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¡Ö´é¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÈµÁÍý¤Î·»¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¡¼!!!¤³¤Î¼Ì¿¿¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¤Î¡ÈµÁÍý¤Î·»Äï¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡õ¡ÈµÁÍý¤Î·»¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦ÂçÀÐÀÅ»á¡ß¼ç±é¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Ë¤è¤ëÉ×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¡Ë¤ÎºÊ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥éÌò¤ò¾¾¤¿¤«»Ò¤¬Ì³¤á¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°¤Éô¤ÈÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Í¥ë¥é¤ËÆÏ¤¤¤¿¹¬ÂÀÏº¤È¥ì¥ª¡ÊÈÄ³À¡Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à°¤Éô¤Î¸å¤í¤ÇÈÄ³À¤¬¸ý¤òÀí¤é¤»¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡¢¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¢¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£·àÃæ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡ÈµÁÍý¤Î·»¡É¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´é¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¼Ì¿¿Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ï¡¼!!!¤³¤Î¼Ì¿¿¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
