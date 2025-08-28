NHKÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á½ÐÄî¤»¤º ¸¶¹ðÈ¿ÏÀ¡Ö¼çÄ¥À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×´ÝÈøËÒ¡¦Ê¼¸Ë¸©µÄ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÄóÁÊ
¡¡ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×ÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¤¬¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ÝÈøËÒ¡¦Ê¼¸Ë¸©µÄ¤¬Î©²Ö»á¤òÁê¼ê¤Ë1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬27Æü¡¢¿À¸ÍÃÏºÛÆôºê»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë11·î¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©²Ö»á¤¬¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î11·î2Æü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê2024Ç¯7·î»àË´¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï´ÝÈø¤È¤«¤¬½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢±³¤ò¡£¤¢¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ï´ÝÈøËÒ¤â½ñ¤¤¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤¤¤Ä¤é¤¬¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÝÈø¸©µÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ËÎ©²Ö»á¤ÈÊÛ¸î¿Í¤Ï½ÐÄî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÝÈø¸©µÄ¤ÏË¡Äî¤Ç¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¡ÖÎ©²Ö»á¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¼¹Ù¹¤Ê¹¶·â¤Ï¡¢ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËÎ©²Ö»á¤Ï¡¢¡Ø¹õËë¤ÏÃÝÆâ¡Ê¸Î¿Í¡¦¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¡Ë¤ä´ÝÈø¤Ê¤É¡£¡ÊÀÆÆ£¡ËÃÎ»ö¼º¿¦¤¬Èà¤é¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÁÀ¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈSNS¤ÇÈ¯¿®¡£¤µ¤é¤Ë»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤·¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹³µÄÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬»ä¤Î¤â¤È¤ËÂçÎÌ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÆ°²è¤âºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ØÞØ¬¡Ê¤·¤ç¤¦¤¹¤¤¡Ë¤·¤¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÄ°÷¼¿¦¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãá½ø¤¢¤ë¼Ò²ñ¤¬²õ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¼«»¦¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ºÛÈ½´±¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ãá½ø¤¢¤ë¼Ò²ñ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò°Ý»ý¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÊ¿¸øÀµ¤ÊÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡´ÝÈø¸©µÄ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Öµõµ¶¤ÎÈ¯¿®¤Ç¿Í¤òìÊ¤á¤ë¤³¤È¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Îµ¬ÈÏ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï·òÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ó¤ò¡¢¼¡À¤Âå¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î©²Ö»á¤ÏÅúÊÛ½ñ¤Ç¢§¡Ê¸¶¹ð¡¦´ÝÈø¸©µÄ¤Î¡Ë¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤¬¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÄã²¼¤·¤¿¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡¢§¡ÊÎ©²Ö»á¼«¿È¤Ï¡Ë¶ñÂÎÅª¤Êº¬µò¤ò¼¨¤µ¤º¤Ë³¹Æ¬±éÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¢§¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ë¸¶¹ð¤¬²ÃÃ´¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ê¸¶¹ð¤Î¡Ë¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¢§´ÝÈø¸©µÄ¤¬¸µ¹ðÈ¯Ê¸½ñºîÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¸ÀÀâ¤Ï¡Ö¥Ç¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¼ÂÀ¤ÎÎ©¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¶¹ðÂåÍý¿Í¡¦ÀÐ¿¹Íº°ìÏºÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¤ò¤á¤°¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥Þ¤Ï¡¢²øÊ¸½ñ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤¬¡¢Î©²Ö»á¤ÏÆ²¡¹¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âº¬µò¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¿ÏÀ¤âÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÄ¥¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÎ©²Ö»á¤Î¼çÄ¥¤äÎ©¾Ú¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Í¥¸,
³ùÁÒ,
²ð¸î,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ë¡Í×,
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö