長野県小諸市でアニソンDJ×地域文化の野外フェス「こもろアニクラ文化祭」
薬師館は9月6日・7日、こもろアニクラ文化祭実行委員会、こもろ観光局との共催で、野外アニソンDJイベント「こもろアニクラ文化祭2025」を、「菱野温泉」特設会場(長野県小諸市)で開催する。
標高1,000ｍの高原にアニソンが響く
同イベントは、アニソンDJと地域文化が融合する野外フェス。2回目となる今回も、"オタクの修学旅行"をテーマに開催する。
イベントには、声優・アーティストの新田恵海氏、声優の東城咲耶子氏、アニメ監督の水島精二氏、声優・MCの白石稔氏がスペシャルゲストとして出演する。そのほか、全国から選抜された実力派DJや新進気鋭のDJ陣も参加する。
新田恵海氏
東城咲耶子 a.k.a. DJ SAYAPACA
白石稔氏
水島精二氏
会場へは、しなの鉄道・JR小海線「小諸駅」などから送迎バスも運行。地元の老舗旅館「菱野温泉 常盤館」は、二日間通しチケットなどさまざまな特典が付いた宿泊プランも販売する。
会場へは、しなの鉄道・JR小海線「小諸駅」などから送迎バスも運行。地元の老舗旅館「菱野温泉 常盤館」は、二日間通しチケットなどさまざまな特典が付いた宿泊プランも販売する。