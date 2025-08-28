中島裕翔、突然のHey! Say! JUMP卒業発表にファンの動揺広がる「急すぎて頭回らん」「理解追いつかない、助けて」
8人組グループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔のグループ卒業が28日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。これを受け、SNSには動揺が広がっている。
【写真】ステキなカットを披露した中島裕翔
午後1時に公式サイトで発表されたこの一報を受け、早々に「裕翔くん」がトレンド上位にランクイン。ファンからも「中島裕翔卒業突然過ぎてやばい、理解追いつかない、助けて」「え…何回見てもそう書いてる…頭が追いつかない…」「まって中島裕翔くん卒業なに？え？」「中島裕翔グループ卒業ってどうゆう事？？急すぎて頭回らん」など、突然の発表に動揺が広がっている。
中島は、1993年8月10日生まれ、東京都出身の32歳。2007年11月にシングル「Ultra Music Power」でHey! Say! JUMPとしてCDデビューを果たした。俳優としても活躍しており、14年のドラマ『水球ヤンキース』で、連続ドラマ単独初主演、16年公開の映画『ピンクとグレー』では映画初主演を務めた。その他の出演作として、ドラマ『半沢直樹』（13年）、映画『僕らのごはんは明日で待ってる』（17年）、ドラマ『純愛ディソナンス』（22年）、映画『#マンホール』（23年）、舞台『ひげよさらば』（23年）、ドラマ『SUITS／スーツ 』シリーズなどがある。
また、モデルとしても活動しており、11月8日に発売する雑誌『メンズノンノ』12月号（集英社）をもって、約8年務めたレギュラーモデルを卒業。これを記念して初の写真集『Hue I am』が今月6日に発売されていた。
