【丹羽家のおうち天才ごはん】豚がほろほろ！ 黒酢の甘みでコクを引き出すスタミナレシピ「豚黒酢カレー」
もはや「週8」で食べたい!?
アスリート×栄養士夫妻の欲張りレシピ。
現役Jリーガーの夫・詩温さんと、栄養士の妻・真梨菜さん。そしてフレンチブルドックのマーチくんがいる丹羽さん家のレシピは、調味料のかわりに香味野菜や薬味をふんだんに使うことで限りなくヘルシーに、それでもしっかりパンチのある味を実現。おまけに、味付けをシンプルにしている分調理工程も簡単という嬉しさも！
※本記事は丹羽家ごはん著の書籍『栄養満点なのにずるいほど旨い おうち天才ごはん』から一部抜粋・編集しました。
■丹羽家について
妻…真梨菜
栄養士・アスリートフードマイスター。元公務員。趣味は食べることと体を動かすこと。東京出張の際には、時間を見つけて気になるお店に足を運ぶ。信条は思い立ったが吉日。
夫…詩温
明治大学体育会サッカー部出身。現役プロサッカー選手。手先が不器用だが料理が好きで、特に韓国料理とカレーが得意。趣味は料理と珍奇植物の収集・育成。アメリカ出身だが日本語が得意。
マーチ
フレンチブルドッグの男の子。食べることと散歩と詩温と真梨菜が大好き。お肉には目がない。レタスは食べないけどパクチーは食べる味の違いが分かる男。
■黒酢の甘みでコクを引き出す 疲労回復スタミナレシピ
豚黒酢カレー
ほっろほろでナイフいらず
スペアリブにインパクトのある一品。
難しそうにも見えますが、煮込む間はほったらかしなので案外簡単にできます（お肉も切らなくてよいし）。疲れたときほどがっつり食べたい。豚、黒酢、にんにく、しょうがなどスタミナ食材を集めました。
■材料（2〜3人前）
スペアリブ…400g
玉ねぎ…1/2個
にんじん…1/2本
にんにく…3片
しょうが…1片
卵…人数分
無糖ヨーグルト…大さじ2
塩こうじ…大さじ1と1/2
温かいごはん…適量
油…大さじ2
カレー粉…大さじ1と1/2
塩…ふたつまみ
黒こしょう…適量（お好みで）
A
・トマトペースト…大さじ1
・水…300ml
・酒…35ml
・みりん…35ml
・黒酢…35ml
・赤ワイン…35ml
・しょうゆ…15ml
■作り方
1 スペアリブに、すりおろしたにんにく（1片分）、すりおろしたしょうが（1/2片分）、ヨーグルト、塩こうじ、カレー粉を揉み込み、ラップをかけて冷蔵庫で1時間以上寝かせる。
2 玉ねぎを薄切りにする。残りのにんにく（2片分）としょうが（1/2片分）をみじん切りにする。にんじんをすりおろしておく。
3 油を熱したフライパンに2を入れて炒める。にんにくの香りが立ったら1のスペアリブを入れ、焼き色がついたら、A、すりおろしたにんじん、塩を加えて蓋をし、スペアリブがほろほろに柔らかくなるまで弱火で1 時間以上煮込む。
4 油（分量外）を熱したフライパンに卵を割り入れ、目玉焼きを作る。
5 器にごはんを盛り、3をかけたら4をのせ完成。
■ポイント
にんにくの風味が好きな方は、3にすりおろしたにんにく1片分（分量外）を加えるのもおすすめ！
著＝丹羽家ごはん／『栄養満点なのにずるいほど旨い おうち天才ごはん』