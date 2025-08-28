Photo: 山田洋路

格好はいいのに、妙に重い…ビジネスバッグ選びで体験するあのジレンマ、覚えがありますよね？ これをスマートに解消してくれるのが、日本製レザートート「NIST LUXE」です。

わずか450g。それでいて15機能を詰め込み、グレージングレザーの艶までまとったトートバッグを試してみました。

結果はどうだったのか？ リアルな体験を、余すところなくお届けします。

開封3秒で実感する、軽いことのメリット

Photo: 山田洋路

「NIST LUXE」が届いて持ち上げた瞬間、体験したのは手が拍子抜けするような軽さでした。数値上では把握していた450gという軽さに改めて驚きます。

これまで使っていた1kg以上ある革製ビジネスバッグと比べると、その差は歴然。まさに「体感できるレベル」の軽量化に成功しています。

Photo: 山田洋路

ノートPCと周辺機器を放り込んでも、肩にずしんとくる重さを感じません。「バッグを持っている感覚が薄れる」なんていうと、少しおおげさに聞こえるかもしれませんが、今回試してみてこの表現がしっくりくることに気づきました。

洗練された素材の質感とミニマルデザイン

Photo: 山田洋路

グレージングレザーの質感は、期待以上でした。コーティングでは得られない自然な艶は、光の当たり具合によって表情を変え、これが使い込むほどに深みが増していくはず。日々に寄り添いつつ、唯一無二の相棒へと育っていく予感がします。

Photo: 山田洋路

黄金比を意識してつくり込まれたというプロポーションは、実際に持ったときの身体への収まりの良さとして実感できます。

デザインは究極のミニマリズムを追求しており、だからこそ飽きが来ません。余計な装飾を排した潔いフォルムは、カチッとしたスーツスタイルに似合うのはもちろん、Tシャツ＋スニーカーでも「ちゃんとしてる感」を上乗せしてくれます。

信頼の機能群をチェック

13× 19cmフルレザーポケット

Photo: 山田洋路

スマホ・モバイルバッテリー・イヤホンがスポッ。探す時間ゼロを地で行く設計です。

天面フラップ

Photo: 山田洋路

カフェでのPC作業のときなんかも、隣の席からの視線を気にする必要がなく安心度マシマシ。

抗菌ナイロン裏地「クリンベレ」

Image: minimalleather

レザーバッグの内側の汚れも諦めない。見えない部分にまで配慮が行き届いています。

（JIS L1902に基づく抗菌性試験により、菌の繁殖を抑える性能が確認済み）

YKKファスナー & 底鋲×5

Image: minimalleather

心地よく閉まり、ドンと置いても型崩れ回避。

横幅39cmのコンパクト設計

Photo: 山田洋路

満員電車なんかで、取り回しの良さが最大の武器に。膝上にこじんまりと収まって、周囲の人に迷惑をかけることのない、まさに計算され尽くした寸法です。

毎日に軽やかな変化を。

Image: minimalleather

軽さ×デザイン×高機能な「NIST LUXE」があれば、バッグが重くてため息…といった毎日とはおさらばできそう。軽いことがいかに正義か、ぜひご自身の手に取って確かめてみてください。プロダクトについての詳細情報は、下記よりご覧いただけます。

Image: minimalleather

Photo: 山田洋路

