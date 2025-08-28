卵でなんとかする！あり合わせの食材でささっとできる「パラパラ卵チャーハン」
暑くて買い物に行くのを先延ばししていたら、冷蔵庫に肉も魚もない！ そんなときは卵の出番です。あり合わせの具材と炒めるだけで、あっという間にボリューム満点チャーハンのできあがり♪ パラパラに仕上げるコツを伝授するので、家にあった材料だけで作っているのに、お店で食べるような本格的な味わいになりますよ！
教えてくれたのは…
▷上島亜紀さんさん
料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。
■パラパラ卵チャーハン
「炒める」ではなく「焼きつける」のがコツ！
【材料・2人分】＊1人分516kcal／塩分2.7g
■A＜混ぜる＞
└溶き卵 ・・・3個分
└みりん ・・・大さじ2
└塩、こしょう ・・・各少々
・ちくわ・・・ 1本（縦半分に切ってから2〜3mm幅に切る）
・長ねぎ ・・・1本（5mm幅の小口切りにする）
・おろししょうが・・・ 小さじ1
・温かいご飯 ・・・300g
ごま油 オイスターソース しょうゆ 塩 粗びき黒こしょう
具材を変えても
ちくわの代わりに、さんまのかば焼きやソーセージを入れてもおいしい！
・さんまのかば焼き缶・・・ 1缶（約100g、缶汁をきって粗くくずす）
・ウインナソーセージ・・・ 3本（5mm幅の小口切りにする）
【作り方】
1．いり卵を作る
フライパンにごま油大さじ1を強めの中火で熱し、Aを流し入れる。菜箸で切るように混ぜていり卵を作り、取り出す。
2．ご飯と具を焼きつける
フライパンにごま油大さじ1を足し、ちくわ、ねぎを炒め、うすく色づいたら、しょうが、ご飯、オイスターソース大さじ1を加えて20〜30秒焼きつける。
平らに広げ、動かさずに焼きつけてパラパラに！
3．いり卵を戻して味つけをする
さっと混ぜ、さらに20〜30秒焼きつける。1を戻し入れ、しょうゆ小さじ1を加えてさっと炒め、塩、粗びき黒こしょう各少々をふって混ぜる。
＊ ＊ ＊
チャーハンはガンガンかき混ぜるもの、と思い込んでいましたが、家庭で作る場合はご飯を動かさずに焼きつけるのがパラパラに仕上げるコツだそうです。ぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々