Â»ÊÝ3¼Ò¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤é¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ò6¡ó¡Á7.5¡óÄøÅÙ°ú¤¾å¤²¤Ø¡¡Êª²Á¹â¤ä¼«Á³ºÒ³²¤ÎÉÑÈ¯¤¬±Æ¶Á
Êª²Á¹â¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÍèÇ¯1·î¤«¤éÊ¿¶Ñ¤Ç6%¤«¤é7.5%¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Â»³²ÊÝ¸±Âç¼ê3¼Ò¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç¤ª¤è¤½6¡ó¡¢¢§»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç¤ª¤è¤½7¡ó¡¢¢§Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç¤ª¤è¤½7.5¡ó°ú¤¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Æ¼Ò¤ÏÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤ËÈ¼¤¤¼«Æ°¼Ö¤Î½¤Íý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ä¹©ÄÂ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÎÁý²Ã¤ÇÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤¬º£Ç¯10·î¤«¤éÊ¿¶Ñ8.5¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£