東武池袋で「にっぽんのグルメショー」--かき氷から肉弁当・海鮮まで約87店舗集結
東武百貨店 池袋本店は8月26日から「第八回47都道府県にっぽんのグルメショー」を、8階催事場で開催する。期間は9月2日まで。
夕焼け富士
期間中は、北海道から沖縄まで、日本全国のグルメ約87店舗が集結。そのうち18店舗は初出店となる。
注目は、常に行列の出来る人気かき氷専門店の東武限定かき氷。かき氷専門店「ひみつ堂」は、ひみつ堂人気の蜜を組み合わせた限定の「夕焼け富士」(イートイン 2,100円)を販売する。
「MYOJO FARM」からは、いちごジェラートを羽二重餅で包んだ冷たい「アイス苺大福」(756円)、「小原木本舗 大徳屋長久」からは、究極の柔らかさの大福「ItDaifuku」(378円)が登場する。
アイス苺大福
ガッツリ肉系や海鮮系のご当地贅沢弁当も販売する。「飛騨天狗 GIFU」は、「A5等級飛騨牛ロースステーキとプレミアムローストビーフ弁当」(2,970円)を実演販売。
A5等級飛騨牛ロースステーキとプレミアムローストビーフ弁当
そのほか、米沢牛、熟成厚切り牛たんなどを使った肉系の豪華弁当、天然ふぐの唐揚げやわら焼きかつおたたきなど、日本全国のご当地グルメの数々も販売する。
米沢牛ステーキ＆カルビ焼肉弁当
わら焼きかつおたたき
