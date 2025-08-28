元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ジムでの筋力トレーニングの様子を公開しました。

【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 筋トレ成果に喜びの声「初めて来た日から倍の重さあげられるようになった」 トレーニング風景を公開





投稿された動画には、希空さんがトレーナーのサポートを受けながらバーベルを持ち上げる姿が写っています。トレーナーが後ろで見守る中、真剣な表情で取り組む様子が伝わってきます。







希空さんは投稿の中で「初めて来た日から倍の重さあげられるようになった」と成長を喜ぶコメントを添えており、筋力トレーニングの成果を実感していることがわかります。また「最後の方ヘトヘトだけど笑 もっと頑張る」と自嘲気味に述べつつも、さらなる向上心を示しています。









トレーナーのサポートを受けながら継続的に筋力トレーニングに取り組み、着実に成果を上げている希空さんの努力が伝わる投稿となっています。









希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、8月28日・12時45分現在、フォロワーが114.2万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.4万人に達しています。

【担当：芸能情報ステーション】