¡Ö¿¹¥È¥é¥¹¥È¡×¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤ÇºÇ¹â¶ÈÀÓ¡ª¾¡¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡§ÆÉ¤ó¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×

Ìë¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¡ÖÆüµ¢¤ê¤Î³¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆàÎÉ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆàÎÉ»Ô¤ò¸«²¼¤í¤¹¼ãÁð»³¤Î»³Äº¤«¤é¤¿¤½¤¬¤ì»þ¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤à¿Íµ¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÖÆàÎÉ¼ãÁð»³¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦Ìë·Ê´Ñ¾Þ¥Ð¥¹¡×¡Ê8·î¤ÎÅÚÆü¤Ë±¿¹Ô¡Ë¡£»ÔÆâ¤Ç¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇÌë¤ÎÆàÎÉ¤òºÌ¤ë¡Ö¤Ê¤éÅõ²Ö²ñ¡Ê¤È¤¦¤«¤¨¡Ë¡×¡Êº£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¡Ë¤À¡£Ìë¤ÎÅìÂç»û¤Ç¤Ï²Æ¤ÎÌë´Ö»²ÇÒ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãë¤âÌë¤â³Ú¤·¤á¤ë´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢º£¡¢ÆàÎÉ¤Ë½ÉÇñµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£À¤³¦40¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¹ñ¤Î¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÊª·ï¤ò½¸¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
¸©ÃÎ»ö¸ø¼Ë¤ò´Þ¤à¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï2023Ç¯¤Ë²þ½¤¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤Î¡Ö»ç¿é¡Ê¤·¤¹¤¤¡Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë ÆàÎÉ¡×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¤¤µ¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÎÙÀÜ¤¹¤ëÆàÎÉ¸ø±à¤ÎÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ìÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÉßÃÏÆâ¤ËÎ©¤ÄÂ¢¤Ï¡¢Ãæ¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë²þÁõ¤·¡¢ÏÓÍø¤¤Î¿¦¿Í¤¬ÀäÉÊ¤Î¥Í¥¿¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦ò¿¡õ¥Ð¡¼¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»û¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·úÊª¤Ï¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¡£ÆàÎÉ¤ÎÉ÷¾ð¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤Ç¤â½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆàÎÉ¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¼ÒÄ¹¡¦°ËÃ£ÈþÏÂ»Ò¡Ê54¡Ë¡£º£¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÆÈÁÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ò¼¡¡¹¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¹Á¶è¤ÎÂç²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÅÔ¿´¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤òÊÝÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡£¤½¤Î¿ô64»ÜÀß¡¢Áí»ñ»º¤Ï1Ãû6000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÃ£¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ2016Ç¯¡¢Éã¡¦¿¹¾Ï¤«¤é¼ÒÄ¹¤ò¾ù¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¤ËÃíÎÏ¡¢¼¡¡¹¤È³°»ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤·¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¶ÈÀÓ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤ï¤º¤«8Ç¯¤Ç¿¹¥È¥é¥¹¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¹ëÏÓ¤À¡£
À¤³¦¤òÌ¥Î»¡È´¶Æ°½É¡É¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Á°ËÃ£Î®¡Ö¾¡¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤Ï
¡»¾¡¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê1¡Á¡È360ÅÙ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É ¤òÃµ¤»¡ª
°ËÃ£¤¬º£¡¢ÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë´ôÉì¡¦¹â»³»Ô¡£¤Þ¤À¶áÎÙ¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¸õÊäÃÏ¤È¤·¤ÆÄ®²°¤ÈÂ¢¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ100Ç¯°Ê¾å¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼òÂ¢¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ËÃ£¤Ï¤³¤³¤ò³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½ãÏÂÉ÷¤Î·úÊª¤È¡¢Îò»ËÅªÄ®ÊÂ¤ß¤Î½ÅÍ×ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤«¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÂ¾¤Ë¤Ê¤¤Î©ÃÏ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ®ÊÂ¤ß¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£360ÅÙ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÀÎ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤â³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
µæ¶Ë¤ÎÆüËÜ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¡£¤½¤³¤³¤½¤¬³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¾ì½ê¤À¤È¡¢°ËÃ£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¼êË¡¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥Û¥Æ¥ë¤¬µþÅÔ¡¦Íò»³¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÏ·î¶¶¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÀî¤Ù¤ê¤ËÌç¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¿éÍò¡Ê¤¹¤¤¤é¤ó¡Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë µþÅÔ¡×¤À¡£
¤³¤Î½É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëÎ¹¹Ô»¨»ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë1°Ì¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î¸ÜµÒ¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÀîºê½Å¹©ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÊÌÁñ¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿·úÊª¤ò¿¹¥È¥é¥¹¥È¤¬²þ½¤¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Øµµ»³ÅÂ¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¤É¤Î¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ¥µÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤ò°ìÈÖ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¿éÍò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë µþÅÔ¡×¡¦¾¾ÇÈÈþ±§¡Ë¤È¸À¤¦¡£
¡ÖºÇ¾åµé¤ÎÆüËÜ¡×¤È¡Ö³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤à¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¡»¾¡¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê2¡Á¡ÈÁÏ¶È130Ç¯¡É¤Ë¿·¤¿¤ÊµÒ¤ò¸Æ¤Ù¡ª
·Ú°æÂô¤Ç°ËÃ£¤¬ºÆÀ¸¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤ë¡ÖËüÊ¿¡Ê¤Þ¤ó¤Ú¤¤¡Ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤À¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬ÍèÆü»þ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÁÏ¶È¤Ï1894Ç¯¡£1997Ç¯¤Ë¿¹¥È¥é¥¹¥È¤¬¼èÆÀ¤·¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ11Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤¿ÌÚÂ¤¤Ê¤Î¤ÇÏ·µà²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¡×¤ËÂçÀª¤Î¿·¤¿¤ÊµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë°ËÃ£¤¬¹Ô¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÀ®²Ì¤À¡£
Îã¤¨¤Ð°ËÃ£¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Çºî¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹¤Ç³°¤ÎÎÐ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¥é¥¹¡×¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡Ø¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Î²°Æâ¡Ù¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÁë¤®¤ïÀÊ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¡¢°ËÃ£¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ²þ½¤¡£ÆÃÃí¤ÎÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹¤òÆþ¤ì¡¢·Ú°æÂô¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¿Íµ¤ÀÊ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅÁÅýÅª¤ÊµÒ¼¼¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¡¢åÌÌ©¤Ê²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¿²¼¼¤¬¹¤«¤Ã¤¿Éô²°¤ò¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ´Ö»ÅÀÚ¤ê¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¿²¼¼¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡£ÁëºÝ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¥Ë¡¼¥º¤ÎÁý¤¨¤ëÄ¹´üÂÚºßµÒ¸þ¤±¤Î²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î·úÊª¡Ö°¦Åæ´Û¡×¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÒ¼¼¤Ë²¹Àô¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡ÖÅß¤â¡ØËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡¢·Ú°æÂô¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÂÚºß¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
²¹ÀôÌÜÅö¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤âÁý¤¨¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Ï¥¢¥Ã¥×¡£½ÉÇñµÒ¤ÎµÒ¼¼Ã±²Á¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡»¾¡¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê3¡ÁÌ²¤ì¤ë»ñ¸»¤òÃÏ°è¤ÎÊõ¤Ë¡ª
Ä¹ºê¤Ë¤¢¤ëÀÖ¤ì¤ó¤¬¤ÎÍÎ´Û¤Ï¡¢°ËÃ£¤¬2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿³°»ñ·Ï¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´Ä¹ºê¥°¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤À¡£¸Å¤¯¤Ï½¤Æ»±¡¤À¤Ã¤¿Îò»ËÅª·úÃÛ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ë²þ½¤¤·¤¿ÄÁ¤·¤µ¤Ç³¤³°¤«¤é¤ÎµÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÀ»Æ²¤À¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ÏÈþ¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë°ìÊÑ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÑ¿Ì²½¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ë¤â¡ØÇäµÑ¤·¤Æ¤É¤³¤«¤Ø°ÜÅ¾¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¥Þ¥ê¥¢±à¡×¡¦ÀÖ´äÊÝÇî»ÜÀßÄ¹¡Ë
¹ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ë½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤À¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤âÇã¤¤¼è¤ë¤Ë¤ÏÇüÂç¤Ê¶â³Û¤¬¤«¤«¤ë¤Èí´í°¡£µßÀ¤¼ç¤¬¿¹¥È¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÑ¿Ì¹©»ö¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÖ´ä¤µ¤ó¡Ë
ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ì¤ó¤¬Â¤¤ê¤Î·úÊª¤ò¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Î»þÂå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ËÃ£¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¤ì¤ó¤¬Â¤¤ê¤Î³°´Ñ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÉ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôºà¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤ì¤ó¤¬¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¡ÖÃæ¤ËºÙ¤¯¤Æ¤«¤¿¤¤Ãì¤ò²¿ËÜ¤âÆþ¤ì¤ÆÊÉ¼«ÂÎ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£¿¹¥È¥é¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦±×Ã«Å¯Ïº¡Ë¡£
ÀµÌÌ¤ÎÀÐ¾ö¤â°ìËç°ìËç¤ËÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¹©»ö¸å¡¢Á´¤¯Æ±¤¸°ÌÃÖ¤ËÌá¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ2Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖÆñ¹©»ö¤ÎËö¡¢Èþ¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¶áÎÙ¤Ë½»¤à¶ÍÌî¹Ì°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¡Ö¤¤¤¤³¹¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬É¬¤º¤¢¤ë¡£200Ç¯¡¢300Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÃÏ°è¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÈÁí»ñ»º1Ãû±ß¡É¤Î¸å·Ñ¼Ô¡Á¾®³ØÀ¸¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤Ë´¶Æ°
¿¹¥È¥é¥¹¥È¤ÎËÜµòÃÏ¤ÏÅìµþ¡¦¹Á¶è¡£°ËÃ£¤ÎÁÄÉã¡¢¿¹ÂÙµÈÏº¤Ï¿·¶¶¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤òµ¯¤³¤·¡¢°ìÂå¤Ç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡Ö¿¹¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÂ©»Ò·»Äï¡¢Ì¤È¾Ï¤¬¸½ºß¤Î¿¹¥Ó¥ë¤È¿¹¥È¥é¥¹¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î°ËÃ£¤¬Éã¿Æ¤«¤é¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥é¥Õ¥©¡¼¥ì½¤Á±»û¡Ù¡£°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
1976Ç¯¤Ë¿¹¾Ï¤¬°ËÆ¦¡¦½¤Á±»û¤Î»³Ãæ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¹Âç¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì½¤Á±»û¡×¡£Âç´ë¶È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎË¡¿Í¸þ¤±²ñ°÷À©¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ø³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
°ËÃ£¤Îµ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Î½¤Á±»û¤Î¸÷·Ê¤À¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·úÀß¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿¿¿·¤·¤¤·úÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÇ¯¹Ô¤¯¤È¡¢¼¡¡¹¤È·úÊª¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÅê¤¸¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤³¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£°ËÃ£¤ÏÉã¤Î»Å»ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤ÎÂé¸ïÌ£¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤«¤é40Ç¯¡£º£¡¢°ËÃ£¤¬½¤Á±»û¤ÇÇ®¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¥ê¥¾¡¼¥È½¤Á±»û¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤À¡£³«¶È°ÊÍè¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤¤µÒ¼¼¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö»³»ç¿åÌÀ¡Ê¤µ¤ó¤·¤¹¤¤¤á¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µÒ¼¼¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬Â¿¤¤º£¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Éô²°¤ò2Éô²°¤ËÊ¬¤±¡¢È¾Ê¬¤Î¹¤µ¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤ÏÉô²°¤´¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤²¹Àô¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÁ´Ä¹365¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÎµÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤é¤Î¾ïÏ¢¤â¤¤¤ë¡£40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤¬º£Æü¤â¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¿·¥Ó¥ë¤â´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë¡©¡Á¹¾¸ÍÊ¸²½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
Åìµþ¤ÎÅÔ¿´¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¹Á¶è¤ÎÀÖºäÉ¹Àî¿À¼Ò¡£¶Æâ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡Ö¹¾¸Í·¿»³¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿Í·Á¤¬ºÜ¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤»³¼Ö¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤é¤¯¤ê¼°¤Ç¹â¤µ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¿Í·Á¤¬Ìó8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í·Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬9ÂÎ¡£»³¼Ö1ËÜ¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢1ËÜ¡¢2ËÜ¤ò½¤Éü¤·¤Æ½ä¹Ô¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¡ÖÀÖºäÉ¹Àî¿À¼Ò¡×Ç©µ¹¡¦ØªÀîµÁ¹§¤µ¤ó¡Ë
¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÃæ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»³¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ä¶õ½±¤Ç²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë¡£É¹Àî¿À¼Ò¤Ç¤Ï»Ä¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê»³¼Ö¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½¤Éü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²õ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÊØªÀî¤µ¤ó¡Ë¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£
¿À¼Ò¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢2025Ç¯½©¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤ÎµðÂç¤Ê¥Ó¥ë¤Ï¡¢°ËÃ£¤¬10Ç¯±Û¤·¤Ë¿Ê¤á¤ÆÍè¤¿Âç·¿°Æ·ï¡ÖÅìµþ¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥ÈÀÖºä¡×¡£ÃÏ¾å43³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬·ú¤Æ¤Ç¹âÁØ¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤¬Æþ¤ëÊ£¹ç¥Ó¥ë¤À¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È¤Ï¤½¤Î1³¬¤Ë¡¢É¹Àî¿À¼Ò¤Î»³¼Ö¤ò½¤Éü¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¹¾¸ÍÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÂæÎØ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2³¬¤«¤é¿Í·Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
³°¤ËÌÌ¤·¤¿1³¬ÉôÊ¬¤ò¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ËÂß¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¤¬½¤ÉüÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤¿»³¼Ö5Âæ¤Î¤¦¤Á¿ôÂæ¤òÅ¸¼¨Í½Äê¡£º×¤ê¤Î»þ¤Ë¤Ï¿À¼Ò¤ËÌá¤·¡¢ÀÖºä¼þÊÕ¤òÎý¤êÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë
Ä¹Ç¯¡¢¹Á¶è¤òÃÏÈ×¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¿¹¥È¥é¥¹¥È¡£°ËÃ£¤ÎÃÏ°è¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¸ý¸º¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¼ûÍ×¤Î½Ì¾®¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£³°»ñ·Ï¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ÃÏÊý¥Û¥Æ¥ë¤Ë²¹Àô¤ò´°È÷¡£Íç¤Ç¤ÎÆþÍá¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤·¡¢²¹ÀôÉÕ¤¤Î¸Ä¼¼¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£Éã¿Æ¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¶æ³ÚÉô¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤ÎÂè°ì¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿½¤Á±»û¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÈà½÷¤Ï¸«¤¿¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£°ËÃ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÃ£ÈþÏÂ»Ò¡Ê¤À¤Æ¡¦¤ß¤ï¤³¡Ë1971Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1996Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢Ä¹¶äÁí¹ç¸¦µæ½êÆþ¼Ò¡£1998Ç¯¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥ÈÆþ¼Ò¡£2011Ç¯¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£2016Ç¯¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£
