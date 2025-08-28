STARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトなどで、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業すると発表した。今後は事務所に在籍し俳優活動に専念していくという。

中島は07年11月にHey！Say！JUMPとしてCDデビュー。アイドル活動のほか、役者としても頭角を現し、14年フジテレビ系「水球ヤンキース」でドラマ単独初主演、16年には同局系「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」でGP帯連続ドラマ初単独主演を果たした。23年には話題作となったNHK「大奥」に出演。今年1月期のカンテレ系「秘密〜THE TOP SECRET〜」では板垣李光人とダブル主演を務めたばかり。23年には主演映画「♯マンホール」でベルリン国際映画祭のステージも経験している。

また、長身と精悍（せいかん）なルックスを生かして男性ファッション誌「FINEBOYS」「MEN'S NON−NO」でレギュラーモデルを長年務めるなど多方面で活躍。グループをけん引し続けた功労者の1人。

カメラを趣味の1つとしており、今月5日に行われたファースト写真集発売記念取材会では「全力でカメラマンに振ってみたい思いもあります」とも語り「山田（涼介）のソロライブがあった時、メンバーがプレスのゼッケン着て撮ったら面白いんじゃないかなと思ったり」と未来像を描いていた。

Hey！Say！JUMPでは、11年に森本龍太郎、21年に岡本圭人がグループを脱退しており、グループを離れるのは中島で3人目となる。8月に入ってからグループで具体的な話し合いを開始し、決断に至ったという。今月31日に出演を予定しているライブイベント「a−nation」は7人の新体制で出演する。