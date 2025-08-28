【Fit Boxing 2】 11月27日23時59分 販売終了予定

イマジニアは、Nintendo Switch用エクササイズゲーム「Fit Boxing 2」の販売を11月27日23時59分に終了する。

本作は、2020年12月に発売されたリズム＆エクササイズゲーム。人気声優がCVを担当するインストラクターに指導を受けながら、リズムゲーム感覚でパンチを打ち分けて、楽しくエクササイズができる。2024年12月には続編「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が発売された。

今回、11月27日23時59分をもって、販売終了となることが発表。理由は明かされていないが、前作「Fit Boxing」も発売から約5年で販売終了となっている。既に購入済みのソフト本編やDLCは販売終了後も引き続きプレイでき、再ダウンロードや更新データの受け取りも可能となっている。

(C)Imagineer Co., Ltd.

