日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。

＊ ＊ ＊

森保ジャパンは、主力級７人不在でＷ杯開催国との２連戦に臨む事態となった。

負傷の影響により、長期離脱中の冨安健洋、伊藤洋輝らに加え、町田浩樹、田中碧、鎌田大地らを招集できなかった。また去就が定まっておらず、試合から遠ざかっているＦＷ中村敬斗も選外となった。

今回の遠征は、実力国２か国との“腕試し”の機会であり、目標とするＷ杯優勝に向け、現在地を確認するための重要な２試合。主力級選手の選外は大きな痛手となるが、

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基、鈴木彩艶、大迫敬介▼ＤＦ長友佑都、荒木隼人、板倉滉、渡辺剛、安藤智哉、瀬古歩夢、関根大輝

▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航、伊東純也、南野拓実、三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世、町野修斗、佐野海舟、久保建英、細谷真大、望月ヘンリー海輝、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ

【負傷による主な招集外選手】ＤＦ冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大、ＭＦ田中碧、守田英正、鎌田大地