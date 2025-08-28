Image: Figure and OpenAI

今、AIのおかげで助かっている職種こそ、AIに取って代わられる？

AIに最も置き換えられやすい仕事には共通点がある。そんな調査結果が新たに発表されました。

世界経済フォーラムが世界各国の産業を調べたところ、高品質なデータが豊富にある分野ではAI導入率が60〜70％に達する一方、データが乏しい、あるいは断片的な分野では25％未満しかAIによる代替が進んでいないことが分かりました。

つまり、金融、カスタマーサポート、医療、通訳、歴史学者、ライターなど、明確なデータがある職種はAIに置き換えられるリスクが高いということ。一方で、自動運転や医師のように独自データを扱う、膨大な新しい情報を生成する、あるいは高度に専門的な労働を必要とする分野では、AIがすぐに取って代わる可能性は低いといえます。

データはAIの燃料です。そして現代のAIは、ただのカロリーではなく高品質な栄養を必要としています。

と、Google BrainとDeepLearning.AIの創設者でもあるアンドリュー・ン氏はTEDトークで語っています。

なぜ重要なのか？

マッキンゼーの調査によれば、2030年までに約9200万件の仕事が消える一方で、約1億7000万件の新しい職も生まれると予測されています。ただし、これは単純な一対一の置き換えではなく、地域も職種も異なる形で変化していくとのこと。

大きな課題は、消える仕事と新たに生まれる仕事の間にあるギャップ、そして、今の労働者が持つスキルと新しい職に求められるスキルの不一致です。マッキンゼーは、「本質的な問題は、人々の持つスキルと未来の仕事に必要なスキルとのミスマッチにある」と指摘しています。

AIに最も早く置き換えられている仕事

現時点で特に厳しいのは、ソフトウェア開発です。GitHub Copilotのようなツールは、4億2000万件以上のコード断片を分析し、開発者を支援しています。その結果、すでに開発者の約75％がAIコーディング支援ツールを利用している状況なのです。

同様に、米国市場を席巻する株式取引の約70％はAIによるアルゴリズム取引で行なわれています。カスタマーサポートもAI導入がしやすい分野とされ、応答時間の短縮と23.5％のコスト削減が実現しました。

今のところAIに置き換えられにくい仕事

データが制約される分野では、AI導入は停滞しています。医療では、外科手術データの公開が10％未満にとどまるなど、規制やデータ断片化が障害となり、導入は遅めです。

アメリカ教育省によると、建設業界は分散的かつ不統一な記録管理のためデジタル化が進みにくい分野であり、AI代替が難しいとされています。また教育分野でも教育権利とプライバシーに関する法律といったプライバシー規制が障害となり、AIによるパーソナライズ学習の導入が制限されています。

AIに代わられない仕事はあるのか？

絶対にAIの影響を受けないキャリアは、存在しないかもしれません。

しかしキャリア研究所のアナリストによると、人間の判断力、創造性、感情知能が重要な分野に注目することが、長期的に安定した仕事につながるとのこと。データによると、AIリテラシーと人間の専門性（身体的スキルや人との関わり）が組み合わさった医療、技術教育者、コンサルタントなどの職種は比較的強い耐性を持っているそうです。

なおGizmodoでも、「AIに最も置き換えられやすい40の職業」と逆に「現時点で置き換えが難しい職業」をまとめた記事があります。これはMicrosoft Researchの報告を基にしたランキングで、生成AIが世界中の数百万の仕事を変革し、働き方の未来に大きな影響を及ぼすことを示しています。