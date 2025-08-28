ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２８日、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔が同日付でグループを卒業することを公式サイトで発表した。今後も同社に所属し、俳優業に専念する。

この日、公式サイトで同事務所が中島が２８日をもってグループを卒業することを発表。それを受け、グループとしてのコメントも発表された。

◆グループのコメント全文

突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます。

中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください。Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰはデビューして約１８年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました。

２０周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました。

初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました。

ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。僕たちは前だけを見て、最高の２０周年にファンの皆様を連れていきます。

どうかこれからもＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです。

Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ

◆中島 裕翔（なかじま・ゆうと）１９９３年８月１０日、東京都生まれ。３２歳。２００４年、事務所入所。０５年に木村拓哉の主演ドラマ「エンジン」でドラマ初出演。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」のメンバーに加入。同１１月にＣＤデビュー。０８年に「スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜」で山田涼介らと４人で主演。１４年「水球ヤンキース」で連ドラ単独初主演。１６年「ピンクとグレー」で映画初主演。１９年、舞台「ＷＩＬＤ」で舞台初主演を飾った。