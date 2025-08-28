ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２８日、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔が同日付でグループを卒業することを公式サイトで発表した。今後も同社に所属し、俳優業に専念する。

同事務所は、２８日をもって中島の卒業を発表し「Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰは今年１１月でデビュー１８周年を迎えますが、２０周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と説明した。

中島は今後俳優活動に専念するとし、「２０２５年１０月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます。これからそれぞれの道を歩むこととなる中島裕翔、Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ、引き続き応援をいただけましたら幸いでございます」と呼びかけた。

３１日にＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰが出演予定の夏フェス「ａ‐ｎａｔｉｏｎ」は、７人でステージに立つ。グループのフジテレビ系レギュラー番組「いたジャン」（水曜・深夜０時１５分）は、収録済みの９月２４日オンエア分まで、中島も出演する。

中島は、２００４年に事務所入所し、０７年にＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰとしてデビュー。端正なルックスで人気を博し、俳優業でも活躍。１７年、スポーツ報知のインタビューには「どうしてもアイドルをしていると『キラキラしている』『華があるよね』と言っていただける。そこのエゴだったりは、お芝居ではいらない」「歌って踊るだけじゃ生きていけないというところで、これからもお芝居を頑張りたい」と芝居への意欲を語っていた。

グループは、０７年デビュー当時は１０人組だったが、１１年に森本龍太郎、２１年には岡本圭人が脱退していた。

◆中島 裕翔（なかじま・ゆうと）１９９３年８月１０日、東京都生まれ。３２歳。２００４年、事務所入所。０５年に木村拓哉の主演ドラマ「エンジン」（フジ系）でドラマ初出演。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」のメンバーに加入。同１１月にＣＤデビュー。０８年に「スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜」（日テレ系）で山田涼介らと４人で主演。１４年「水球ヤンキース」（フジ系）で連ドラ単独初主演。１６年「ピンクとグレー」で映画初主演。１９年、舞台「ＷＩＬＤ」で舞台初主演を飾った。