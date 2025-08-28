◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッズ戦に「１番・投手」で先発し、今季１１登板目で最長で最多の５回８７球を投げて、２安打１失点、９奪三振で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの白星となるで今季初勝利をつかんだ。打っては５打数１安打だった。

この日は今季これまであまり投げてこなかったスプリット、カーブを積極的に使ってレッズ打線を翻弄してきた大谷は「リハビリの段階としてはまず第一はまっすぐをいい球速で投げきることが１番じゃないかなと思う。そういう風なドクターとのコミュニケーションの中でやってきて、カーブとスプリットは１番最後の段階なので、これがしっかりなげきれれば、自分の中でフルで行けるんじゃないかなという自信がしっかり持てると思います」と振り返った。

今季１１度目のマウンドに上がった大谷。初回は先頭打者に安打を浴びるも、２者連続三振を奪うなど、後続を抑えた。２回は１死から２四球と２暴投で二、三塁のピンチを背負ったが、この日最速の１００・３マイル（約１６１・４キロ）を計測するなど２者連続三振で切り抜けた。

３回は１死からマルテに甘く入ったカットボールを捉えられて１１号ソロ。先取点を献上した。４回はこの試合初めて３者凡退。打っても１打席目は左飛に倒れたが、４回裏先頭の２打席目にチーム初安打となる右前安打を放って出塁すると、１死満塁のチャンスを作ってＥ・ヘルナンデスが逆転の２点適時打を放って試合をひっくり返し、ラッシングも２死満塁で２点適時打を放ってリードを３点に広げた。３点リードの８回にはコンフォートがダメ押しの１０号ソロを放った。

リードをもらった５回は３者凡退。５回、８７球は今季最長で最多で、９奪三振も今季最多だった。エンゼルス時代の最終登板となった２３年８月２３日（同２４日）と同じレッズを相手に、今季１１度目の登板で移籍後初白星をつかんだ。

前回登板の２０日（同２１日）の敵地・ロッキーズ戦では、メジャー通算１０００試合目の出場という節目の一戦だったが、右太もも付近に打球を受けて途中交代。状態は心配されたが、その後も打者としての出場は続けていた。

この日は昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッド人形の配布日。ボブルヘッド人形が来場者に配布された試合では、昨年８月２８日のオリオールズ戦ではデコピンの始球式を成功させて、先頭打者本塁打。今年４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日のアスレチックス戦では２打席連続連発、この日は移籍後初勝利と、ファンの期待通りに試合の主役となっている。