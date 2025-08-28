ソフト好き必見！ おいしい「ソフトクリーム」が食べられる話題の新店10選

おいしいソフトクリームが味わえる、話題の新店をご紹介します。

冷たいソフトクリームが恋しくなる季節。星付きレストランが手掛けるカフェや、全国各地の牧場のソフトクリーム食べ比べができる店など。おいしいソフトクリームを味わえる話題の新店をご紹介します。

1. DOLCE TACUBO Caffe（東京・虎ノ門）

「ソフトクリーム」（ミルク・コーヒー・ミックス） 写真：お店から

「虎ノ門ヒルズ」にある「DOLCE TACUBO Caffe」。恵比寿にある一つ星イタリアン「TACUBO」がプロデュースするカフェです。テイクアウトのみの「ソフトクリーム」（ミルク・コーヒー・ミックス）は、イタリアのソフトクリームサーバー“カルピジャーニ”で作られる、ふわふわでなめらかな食感とキレのある甘さを楽しめます。ミルクは濃厚ながらも後味スッキリ。コーヒーは「TERRA COFFEE ROASTERS」の豆を使用して、苦みやコク、うまみがしっかりと感じられる味わいです。

詳細はこちら

2. North Cream 中目黒店（東京・中目黒）

「北海道ミルク」（カップ） 写真：お店から

＜店舗情報＞◆DOLCE TACUBO Caffe住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ヒルズステーションタワー B2F T-MARKETTEL : 不明の為情報お待ちしております

北海道・札幌に本店を構えるソフトクリーム専門店。原材料となる牛乳を100本以上飲み比べ、さらに全国各地のソフトクリームを食べ歩いて試作を繰り返しながら独自のレシピを完成させたそう。看板メニューの「ソフトクリーム」各650円は、ワッフルとメープルクリスピーの2種類のコーン、またはカップから選べます。材料の絶妙な配合と食感にこだわったソフトは、甘すぎないのに濃厚。軽くて滑らかな舌触りがクセになります。ほかには「コーヒーゼリーソフト」750円や「月替わりのフレーバーソフト」700円なども。

詳細はこちら

3. よつ葉ミルクプレイス（東京・恵比寿）

「よつ葉の白いパフェ ミルクプレイスVer. 」 写真：お店から

＜店舗情報＞◆North Cream 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒2-14-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

「恵比寿ガーデンプレイス」内にある、よつ葉乳業初のフルコンテンツ型アンテナショップ「よつ葉ミルクプレイス」。看板メニューの「よつ葉の白いパフェ ミルクプレイスVer. 」1,400円は、よつ葉ソフトクリーム、生クリーム、ヨーグルト、クリームチーズ、発酵バターアイスなど、よつ葉製品のおいしさをまっすぐに味わえるパフェ。グラスの底から現れるブランマンジェのとろけるような優しい食感がたまりません。

詳細はこちら

4. snaq.me stand 押上（東京・とうきょうスカイツリー駅）

「無添加ソフトクリーム」 写真：お店から

＜店舗情報＞◆よつ葉ミルクプレイス住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス タワー棟 B1FTEL : 03-5422-7272

とうきょうスカイツリー駅から徒歩3分ほどの場所にある、できたておやつのカフェスタンド「snaq.me stand 押上」。手掛けるのは「おやつと世界を面白く。」を理念とする株式会社スナックミー。おすすめは十勝ジャージー乳を使用して作ったここでしか食べられないスナックミーオリジナルの「無添加ソフトクリーム」。原材料は、牛乳、生クリーム、甜菜糖の3種のみ。白砂糖を使わず優しい甘みが特徴の甜菜糖を使用することで、十勝ジャージー乳のおいしさを最大限に楽しめます。安定剤を使用していないため、自然ななめらかさであると同時に非常に溶けやすいので、賞味期限は60秒！ もちろん溶けてもおいしく味わえます。

詳細はこちら

5. ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷（東京・渋谷）

「ソフトクリーム ショコラ＆ビスキュイ」 写真：お店から

＜店舗情報＞◆snaq.me stand 押上住所 : 東京都墨田区向島1-24-15 grande forét 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

渋谷駅直結の複合施設「渋谷スクランブルスクエア」の1階にあるフランス料理界の巨匠アラン・デュカス氏のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス 渋谷スクランブルスクエア店」の隣に、ビスケット専門店「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷」がオープン。同店限定の「ソフトクリーム ショコラ＆ビスキュイ」は、バターの芳醇な香りとミルクのなめらかな口どけが魅力の「ピュール・ブール」のソフトクリームと、カカオの力強い風味が際立つショコラのソフトクリームのミックスで、仕上げにはクランブルのような食感のクッキーショコラと幾何学模様が美しいカカオ75％ショコラをトッピング。ミルクのくちどけに香ばしいバターの風味と芳醇なショコラの風味が溶け合い、極上のスイーツ体験を演出します。

詳細はこちら

6. S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜郄島屋店（神奈川・横浜）

「S.Weilのモカソフトクリーム」 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 1FTEL : 03-5614-5313

2024年12月にオープンしたショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜郄島屋店」に、2月15日から新たにカフェエリアが誕生。限定の「S.Weilのモカソフトクリーム」は、本格派のオリジナルコーヒーと濃厚な北海道産生乳を使用。店舗で砕いたコーヒー豆がのっていて食感が良く、風味が広がります。苦みはなくカフェオレのようなまろやかな味わいで、飽きずにずっと食べられそうです。イートインはもちろん、テイクアウトしてもOK。

詳細はこちら

7. アンジェリーナ（東京・明治神宮前）

「モンブランソフトクリーム」 写真：お店から

＜店舗情報＞◆S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜タカシマヤ B1FTEL : 045-311-5111

東急プラザ原宿「ハラカド」の2階にある、フランス・パリのサロン・ド・テ「アンジェリーナ」。看板商品であり、フランス式モンブランの発祥とも言われる「モンブラン」のほか、モンブランをイメージした日本限定「モンブランソフトクリーム」コーン760円・カップ（キャラメルナッツ、ゆずショコラ、抹茶）各990円も注目です。

詳細はこちら

8. BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店（東京・虎ノ門ヒルズ）

「グラス モール オ ショコラ」 出典：Casual Gourmet Questさん

＜店舗情報＞◆アンジェリーナ ハラカド店住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 2FTEL : 03-6427-1540

2023年9月に銀座にオープンし人気を得ているチョコレートブランド「BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン）」が、2025年4月、虎ノ門ヒルズ グラスロックの1階に国内2号店となる「ブノワ・ニアン ⻁ノ⾨ヒルズ店」をオープン。同店の人気商品である焼きたてで提供されるクッキーのほか、ショコラティエが作るチョコソフトクリーム「グラス モール オ ショコラ」950円も注目。カカオの上品な風味があり甘すぎず、後味がすっきりとした大人の味わいです。



9. SERENDIPITY FARMER’S SOFTCREAM（東京・参宮橋）

「ソフトクリーム」 出典：ゆかこいけんふーさん

＜店舗情報＞◆BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門1-22-1 虎ノ門ヒルズ グラスロック 1FTEL : 03-6257-2211

小田急線の参宮橋駅からすぐ、牧場から直送されるミルクソフトクリームが食べられる「SERENDIPITY FARMER’S SOFTCREAM」。常時3つの牧場のソフトクリームが食べられる珍しいお店で、牧場の種類は定期的に入れ替わります。単品のソフトクリームのほか、「3種の食べ比べセット」1,100円や「コーヒーフロート」900円などのメニューも。

10. kkw. softcream（東京・代々木公園）

「ソフトクリーム」（トッピング ロゴクッキー） 出典：煮びたしさん

＜店舗情報＞◆SERENDIPITY FARMER'S SOFTCREAM住所 : 東京都渋谷区代々木5-55-5 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

代々木公園駅からすぐの場所に、無添加ソフトクリームと生搾りオレンジジュースを提供するカフェがオープン。同店では牛乳とグラニュー糖と脱脂粉乳のみで作られる、添加物不使用のソフトクリームを味わえます。「ソフトクリーム（プレーン）」のほか、塩やオリーブオイルをトッピングした変わり種も人気です。

＜店舗情報＞◆kkw. softcream住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-8-2 代々木ホームズ 1FTEL : 050-1809-3096

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/



※最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※価格は税込です。

文：食べログマガジン編集部

The post ソフト好き必見！ おいしい「ソフトクリーム」が食べられる話題の新店10選 first appeared on 食べログマガジン.