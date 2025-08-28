女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２８日に第１０９話が放送され、名俳優がいきなり登場してネットが沸いた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

嵩（北村匠海）にファンレターをくれた小学生の中里佳保（永瀬ゆずな）が、祖父の砂男（浅野和之）と柳井家にやってきた。

佳保は、到着するやいなや「家がボロ」などと毒舌を連発。中に入り、あんぱんが出されると、「おじいちゃん…わたし、いらない」と拒否。砂男が「あんぱん、好きじゃないか」と言うと、佳保は「だって…。お客さんが来たのに、ケーキとかじゃなくてあんぱん出すんだよ。お金なくて大変なんだよ、きっと」とイヤミ。

それを聞いた砂男は「ハッハッハッ」と笑いながら「優しい子だなあ〜佳保は。わしも、遠慮しとこ」と言うと、嵩はすかさず「い、いえいえ、お召し上がりください」と返し、のぶと嵩は苦笑するしかなかった。

ネットは「こんな名優をちょろっとした役で」「浅野和之さんの使い方が贅沢すぎる」「浅野和之さんを予告無しで追加するとはね。名脇役よ」と、出演予告なしで登場した俳優の浅野和之にびっくり。「浅野和之さんこれで退場ならもったいなすぎる」「浅野和之が出ててびっくり。すごい役者さんなのにちょっとしか出ないのもったいない」と沸いた。

ユーモラスな演技を披露し、ネットは「浅野和之の名演技が染みる。ユーモアと真面目の絶妙具合」「浅野和之さんの『父を亡くした孫娘の失礼を詫びつつ諌（いさめ）めつつ、でも自身もうっすら失礼なおじいちゃん』加減が絶妙で好き」と笑った。

この日のオープニングクレジットでは出演者の“トリ”で浅野の名前が。「浅野和之がトメ」と注目が集まった。