日本サッカー協会は28日、9月7日（日本時間）にメキシコと、10日にアメリカと行われる国際親善試合に臨む日本代表メンバー25人を発表した。

三笘薫（27、ブライトン/イングランド）、遠藤航（31、リバプール/イングランド）、久保建英（24、レアル・ソシエダ/スペイン）、堂安律（26、フランクフルト/ドイツ）らが順当に選出された。

W杯最終予選を3試合残した“史上最速”で、8大会連続8度目のW杯出場を決めた森保ジャパン。強豪アメリカとメキシコとの親善試合は、2026年6月開幕の北中米W杯を見据えた重要な強化試合となる。

負傷の影響により、伊藤洋輝、守田英正、田中碧、鎌田大地ら主力級のメンバーが選外となったが、W杯初優勝に向け、本番の地でチームの精度を高めていく。

会見に出席した森保一監督（56）は「我々よりFIFAランク上位のチーム、そして来年の北中米ワールドカップの開催国である2チームと対戦できることは、我々にとってこれまでやってきたことを確認するに当たっても素晴らしい対戦相手」と親善試合への意気込みを語った。

【メンバー一覧】

■GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）

■DF

長友佑都（FC東京）

荒木隼人（サンフレッチェ広島）

板倉滉 （アヤックス/オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）

安藤智哉（アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーブルAC/フランス）

関根大輝（スタッド・ランス/フランス）

■MF／FW

遠藤航（リバプール/イングランド）

伊東純也（ヘンク/ベルギー）

南野拓実（モナコ/フランス）

三笘薫（ブライトン/イングランド）

小川航基（NECナイメヘン/オランダ）

前田大然（セルティック/スコットランド）

堂安律（フランクフルト/ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

町野修斗（メンヘングラート/ドイツ）

佐野海舟（マインツ/ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）

細谷真大（柏レイソル）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

鈴木唯人（フライブルク）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ/ドイツ）

【国際親善試合日程】

9月7日（日）vsメキシコ代表 ＠アメリカ/オークランド・コロシアム

9月10日（水）vsアメリカ代表 ＠アメリカ/Lower.com フィールド