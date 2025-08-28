ºë¶Ì¡¦ºä¸Í»Ô¤ÇÆÍÉ÷Èï³²¤«¡¡¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Ìó600±©¤¤¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤äÊ£¿ô¤ÎÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤ë¡¡Ìó770¸®¤¬°ì»þÄäÅÅ
¤¤Î¤¦Ìë¡¢ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤ÇÆÍÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·úÊª¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤ä»Ô¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤ÎÉ÷¤Î¶¯¤µ¤äÈï³²¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¹üÁÈ¤ß¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÃì¤âÅÝ¤ì¤Æ²°º¬¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢ºä¸Í»ÔÀÄÌÚ¤ÎÅÄÈª¤¬¹¤¬¤ëÃÏ°è¤Ç¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¾®²°¤Î²°º¬¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÆ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤Èºä¸Í»Ô¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤¬ÆÍÉ÷¤ÇÆ»Ï©¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢ÅÅÀþ¤ä5ËÜ¤ÎÅÅÃì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½600±©¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Çºä¸Í»Ô¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ770¸®¤Û¤É¤¬ÄäÅÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ä»Ô¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤ÎÉ÷¤Î¶¯¤µ¤äÈï³²¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£