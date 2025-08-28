女子を毎月苦しめる生理。生理痛がひどい人は、日常生活もままならないくらい、大変な思いをしているのではないでしょうか。ただ、その生理を「甘え」と言い放つ人もいるようで……。今回は、生理で仕事をサボっていると言われた話をご紹介いたします。

「生理は甘え」

「職場の女上司と同僚の男性社員は付き合っているのですが、勤務中もぺちゃくちゃおしゃべりをしててかなり目障りなんです。しかもその内容が人の悪口ばかりでウンザリ。

ある日、その2人の近くを通ったら『あの子、また生理で休んでたわよ』『生理くらいで休むとか甘えすぎだろ』と私の悪口を言っているのが聞こえました。たしかに私は生理痛が重くて、毎月生理がくると仕事を休んだり早退したりします。でも決してサボってるわけじゃないのに、こんな言われ方をしてイラッ。日頃のストレスもあり『生理は甘えって言いましたよね？』『社会人として他人の生理事情をこういう場所で話すのってどうなんですか？』と言ってやりました。2人はあーだこーだ言い訳して謝ってこなかったので、部長にこのことを報告したら厳重注意をされていましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 人によって生理の重さは個人差があるのに「生理は甘え」なんて絶対に言ってはいけないですよね。セクハラとパワハラの2つのハラスメントをしていることになります。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。