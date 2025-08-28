

過去の栄光を語る自分を想像すると、ぞっとするという（写真：Ushico／PIXTA）

『天才・たけしの元気が出るテレビ！！』で放送作家としてデビューして以来、数々の人気番組を手掛けてきた野呂エイシロウ氏は「自分の過去の栄光に触れるのは、1年以内の実績に限る」というルールを自らに課しているといいます。

せっかくの実績なら2〜3年前のものでもいいような気がしますが、なぜ野呂氏はそこまで厳しい制限を設けているのでしょうか。同氏の著書『「話がつまらない」をなくす技術』から一部を抜粋・編集する形で、その納得の理由をお届けします。

重要な役割を果たしている「フリ」

災害報道は、テレビメディアが最も大切にしている分野のひとつです。

被害の様子や規模をリアルタイムで目で確認できるのは映像メディアだけ。大雨で増水し、今にも堤防が決壊しそうな川がテレビに映し出されたら、流域の人に、急いで避難を呼びかけたくなります。

緊急時には、言葉で伝えるよりも現地の映像を見てもらったほうが話が早い。そこで早速中継を挟むことにしました。

スタジオから中継映像に切り替える際には、「それでは、先ほどはん濫危険水位を超えた○○川の△△橋付近から中継でお伝えします」などの「フリ」が入ります。

ちなみにフリとは、放送で本題に入るためのつなぎとなる前置き、導入を言う業界用語です。実はこれが、極めて重要な役割を果たしているのです。

試しに、テレビの災害報道を音声を消したまま見てください。何のフリもなく増水した川の映像を見せられても、特に危機感もなく「この泥沼はどこだろう？」と思ってしまうでしょう。

何気なく受け取っているフリが、実はそのあとに入ってくる情報のイメージを決定づけているのです。古ぼけた家の映像をただの空き家と感じさせるか、「江戸時代に建てられた幽霊がよく出るらしい屋敷」と感じさせるかはフリ次第なのです。

絶対に失敗しないデートの誘い方がある⁉

本題の前にフリをつける理由は、そのあとで出てくる情報にあらかじめ意味付けを行うことです。わかりやすく言えば、「期待感」を持ってもらうことです。

異性を食事に連れていく場合、「じゃあイタリアンでも食べる？」なんて誘い方は退屈ですし、そのレストランが本当に美味しいのであれば、もったいない話です。

「何を食べるか」という本題しか伝えていないため、ほとんど期待感がないのです。

「この近くにうまいイタリアンレストランがあるんだけど行かない？」なら、多少は改善されます。少なくとも美味しいというポジティブなイメージは伝えていますから。

でも僕なら、こんな言葉にします。

「この近くにすごく美味しいイタリアンレストランがあって、イベリコ豚のソテーが口に入れたら5秒でとろけるくらいの絶品なんですよ」

「この近くのイタリアン、女優の○○さんが行きつけの店らしいですよ」

こうして「フリ」を入れることで、相手は期待を膨らませ、勝手に想像力を働かせてくれます。これで、相手はあなたの誘いを受けてくれる確率が上がります。

これはビジネスでももちろん有効です。

「1000人のモニター調査で97％が美味しいと言った新商品が来月発売です」

「ここは芸能人がたくさん住んでるマンションなので、物件としては価値があると思いますよ」

など、本題に入る前に、相手にポジティブなイメージを持ってもらえるフリをつけるようにしてみてください。

初対面の相手には何より大切な「自己紹介」

何度も会っている相手であれば、相手に合った話題やアイテムを準備することができますが、初めて会う相手にはそうもいきません。初対面で何より大切なのは、自己紹介です。

自己紹介の最大のポイントは、相手にとって自分は付き合うメリットがある人間だと思ってもらうことです。

ビジネスでも、男女の付き合いでも、自分に何らかの利益をもたらす人間でないと付き合ってもらえません。

ビジネスシーンであれば、自分と付き合うとどんないいことがあるのかを知ってもらうために、これまで手がけてきた仕事の実績を中心に、自己紹介を組み立てていくことになります。

その際、僕は自分に課しているあるルールがあります。僕はそれを「1年ルール」と呼んでいて、「自分の過去の栄光に触れるのは、1年以内の実績に限る」という自主規制です。

現在取引をしている会社の名前を出す際も、人目に触れているプロモーション、プロジェクトの名前を出す際も、過去1年間に限ります。それよりも前のことは、どんなにすごいことであろうと自分からは表に出しません。

条件を厳しくしすぎだと思うでしょうか。でも僕は、むしろその決まりを破って過去の栄光を語り始めたときの自分を想像すると、ぞっとします。

どんなにすごい話であろうと、それが2年前、3年前のことだったとしたら？

僕が聞く側なら、それ以降この人は現在まで大した仕事をしていないんだな、と推察してしまいます。

ましてや10年前、20年前の話をされたら……。相手が誇らしげであればあるほど、痛々しさが増していきます。

「相手が知らない実績」のほうが好都合

あまりに直近のことだけに限ってしまうと、相手から「それ見たことあります」と反応してもらえるチャンスが減ってしまうデメリットもあります。

今、テレビで大きく展開しているキャンペーンに関わっていると言っても、「いやあ申し訳ない、最近テレビを見ていないので、存じ上げないんですよ」と返されてしまうことは、決して少なくありません。

でも僕は、相手が「知らない」くらいのほうが好都合だと思います。

自己紹介は、自分に対する相手の期待値を上げるために行うもの。まだ知られていないのであれば現時点での期待値はゼロで、あとは上げるだけです。

そこで、実はこのCMはどんな仕掛けになっているか、とか、○○新聞が取材に来て、といったポジティブな情報を投げていき、期待値の上昇を試みます。

関心を持ってくれる人であれば、そのCMについて僕に質問をしてきます。こうなると、将来的に良い関係を築ける可能性が高くなります。そこで、CMの資料や、取材された新聞・雑誌の記事を見せ、興味をさらに深めてもらいます。

そのうち相手も自ら調べるようになり、CMやキャンペーンの仕掛けの内容や、予算、期間などを聞かれることが増えてくるようになれば、僕の自己紹介は大成功です。

変な虚勢を張るのではなく、まさに今どんな仕事をしているのかだけにこだわっているからこそ、相手も真剣に検討してくれるのです。

相手の気持ちを開く「最高のおもてなし」





僕は、相手の意表をついたり、びっくりさせたりすることこそ、心を和ませ、気持ちを開いてもらえる最高のおもてなしだと考えています。

どうすればあの人の意表をつけるか、どうすればこの人に最短距離で心を開いてもらえるかをいつも考えていて、仕込みや仕掛けを行っているわけです。

それは、訪問先には必ず手みやげを持っていくことがマナーであるのと同様、僕にとっては欠かせないプロセスです。

思うように会話が弾まないと悩んでいる人は、「どう話せばいいのか」ばかりに意識がいきがちです。でも、そもそも相手がどんな反応をするのかわからないので、予測やシナリオの作りようなんてありません。

そこで、発想を変えてください。どんな話になってもうまくいくような「場」を作るようにするのです。

成功例を紹介しましょう。ある企業との会合に、蝶ネクタイで出かけてみました。

「野呂さん、何、その蝶ネクタイ？」

「いやー、ある人が蝶ネクタイしているのを見たらかっこよかったので真似してみたんですけど、変ですかね？」

「似合わないよ（笑）」

「じゃあ、○○部長、代わりにちょっとやってみます？ 写真撮りましょうよ」

「え！ 俺！ いやー、俺も似合わないと思うなあ」

準備は蝶ネクタイひとつ。こんな調子で、10分間くらいみんなで笑っていました。

（野呂 エイシロウ ： 放送作家 戦略的PRコンサルタント）