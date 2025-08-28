¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥óºî¶Ê¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢Ì¤È¯É½¥Ç¥â¼ýÏ¿¤Î¥µ¥ó¥È¥é¤¬9·î19Æü¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡Àè¹Ô¶ÊMV¤â¸ø³«Ãæ
¡¡2003Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤Ç¤¢¤ê¡¢2006Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¡¢¸½ºß¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó·à¾ì¤Ç¾å±éÃæ¡£¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤¬³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤Î¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢9·î19Æü¤ËCD¡¢LP¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤â½Ð±é¤¹¤ëÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMiranda Girl¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡CD¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÌ¤È¯É½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥â2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¸¥ã¥¤¥ë¥º¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÃ´Åö¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º²»¸»¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMiranda Girl¡×¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤È¥¸¥ã¥¤¥ë¥º¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î³«Ëë°ÊÍèµÏ¿Åª¤ÊÇä¾å¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó·à¾ì»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤òÃ£À®¡£ÏÃÂêºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡Ê¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼Ìò¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥£Ìò¡Ë¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ð¥ë¥È¥í¥á¥ª¡Ê¥¨¥ß¥ê¡¼Ìò¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ëÌò¡Ë¤é¡£
