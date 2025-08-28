DJ KOO¡¢45¼þÇ¯¤Ï°ìÈÌ¤Î¤ªÂð¤Ë¤â½ÐÄ¥DJ¡©¡Ö15ÉÃ¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¡¡TRF¤ÎDJ KOO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤¬28Æü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼2025¡ÙÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦BANDAI SPIRITS¥Ö¡¼¥¹ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¤Þ¤á¤Ã¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡õDJKOO¤é
¡¡¥Ö¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È²Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¹©¾ì¡É¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀDJ KOO¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤È¤È¤â¤ËDJ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿½©»³¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£DJ KOO¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤ÀËö¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤´²ÈÄí¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½ÐÄ¥DJ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Öº£Ç¯DJ³èÆ°45¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£½ÐÄ¥DJ¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤«¡¢°ì¿Í¤Ç¥±¡¼¥¿©¤Ù¤ë¤Î¼ä¤·¤¤¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹DO DANCE¡ª¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡½©»³¤«¤é¡Ö¤Ò¤È²ÈÄí¤Ç·ë¹½¤¤¤¿¤é¼Ü»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ÈDJ KOO¤Ï¡Ö¥µ¥Ó1¶Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¡£TikTok¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢15ÉÃ¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤Ä¹¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
