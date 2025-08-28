日本サッカー協会（JFA）は28日、日本代表の米国遠征メンバーを発表した。MF遠藤航（32＝リバプール）を筆頭にDF長友佑都（38＝FC東京）らがメンバー入り。3月にW杯北中米大会の出場権獲後、6月のW杯アジア最終予選ではコンディション考慮で招集が見送られていたMF三笘薫（28＝ブライトン）ら一部の常連組も名を連ねた。

Jリーグ所属の国内組のみで臨んだ7月の東アジアEー1選手権(韓国)からDF長友、GK早川友基(鹿島)、DF安藤智哉(福岡)、DF荒木隼人(広島)、MF望月ヘンリー海輝(町田)、FW細谷真大(柏)が選出された。

森保一監督は「9月の代表戦でメキシコ、アメリカと我々よりFIFAランク上位のチーム、そして来年のＷ杯開催国である2チームと対戦できることは我々にとってこれまでやってきたことを確認するにあたっても素晴らしい対戦相手」とコメント。「アメリカで試合ができるということで本番を想定したこともたくさんできると思いますし、今回もこれまで通りという部分においては親善試合になりますが、一戦一戦勝利を目指して最善の準備をしてベストを尽くしたい」と話した。

今回の遠征では来月6日（日本時間7日）にメキシコ戦、同9日（同10日）に米国戦に臨む。

▽米国遠征メンバー

【GK】早川友基（鹿島）大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）

【DF】長友佑都（FC東京）荒木隼人（広島）板倉滉（アヤックス）渡辺剛（フェイエノールト）安藤智哉（福岡）瀬古歩夢（ルアーブル）関根大輝（スタッド・ランス）

【MF/FW】遠藤航（リバプール）伊東純也（ゲンク）南野拓実（モナコ）三笘薫（ブライトン）小川航基（ナイメヘン）前田大然（セルティック）堂安律（フランクフルト）上田綺世（フェイエノールト）町野修斗（ボルシアMG）佐野海舟（マインツ）久保建英（Rソシエダード）細谷真大（柏）望月ヘンリー海輝（町田）鈴木唯人（フライブルク）藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）