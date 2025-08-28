TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー） のTAEHYUN（テヒョン）が、母とのメッセージアプリでのやり取りを公開した。

【写真】TXTテヒョンの母から送られてきたメッセージ「よくおんぶしてあげた」【動画】「T型人間復活プロジェクト」

■TXTテヒョン、母＆姉との電話で「遺伝だね、これ（笑）」

これはグループのYouTubeでスタートしたコンテンツ「T型人間復活プロジェクト」第1話に紐づくもの。テヒョンは共感能力が不足して未熟だという理由で社会から排除されたT型人間を探すため、200年後の未来から2025年に戻ってきたという設定だ。MBTIタイプの中で「T（思考型）」として知られているテヒョンを観察し、彼の魅力を明らかにするコンテンツで、テヒョンの“超T型人間”な思考回路が視聴者の笑いを誘う。

グループのXで公開されたテヒョンの母からのメッセージでは、「あなたが小さい頃は、お姉ちゃんより娘みたいだった」「お母さんにおんぶされるのが好きだったし、小学校のときもよくおんぶしてあげた」と、幼少期のテヒョンの貴重なエピソードが明かされている。番組ではテヒョンが母と姉に電話をするシーンも盛り込まれ、全員がT型らしさを発揮する会話にテヒョン自身も「遺伝だね、これ（笑）」と苦笑いした。

SNSでは「テヒョンは愛されて育ったんだなぁ」「ヌナとオンマと話すテヒョンかわいい！」「声だけでもお姉さんとお母さんが出てきたの貴重」「普段と違う息子の表情ありがたい」「カンテヒョンの魅力を史上最強に抽出したコンテンツ」「あまりにもドTで転げ笑った」「おもしれー男すぎる」「めっちゃ笑える」「家族もTで笑った 素晴らしい遺伝子だよ」など、多くの反響が起こっている。

■動画：TOMORROW X TOGETHER『T型人間復活プロジェクト | EP.1』