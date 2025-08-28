Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業することが、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトを通じて発表された。事務所は退所せず、俳優として活動する。グループでの出演が予定されている31日の野外音楽祭「a―nation」には出演せず、グループは7人体制でパフォーマンスを披露する。

中島は07年にHey！Say！JUMPとしてデビュー。俳優やモデルとしてもマルチに活躍してきた。

俳優としてはフジテレビドラマ「純愛ディソナンス」や映画「＃マンホール」など多くの作品で主演。NHKドラマ「大奥」や映画「366日」など話題作にも出演し、繊細な演技が高く評価されている。

グループでは21年4月に岡本圭人（32）が脱退し、現在は俳優業を中心に活動している。

所属事務所の公式サイトで「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」とこの日をもって卒業することを発表。

「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし、「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と記した。

続けて「これまで中島を応援してくださったファンの皆様、そして、ご支援くださいました関係者の皆様に心より御礼を申し上げると同時に、突然のご報告となりましたこと深くお詫び申し上げます」とお詫び。

中島の今後の活動については「まずは俳優活動に専念する予定です」とし、「さらに、2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます。また、中島は本日をもって卒業となりますのでHey! Say! JUMPが8月31日に出演する『a-nation 2025』は7人での出演予定となります」と伝えた。

最後に「これからそれぞれの道を歩むこととなる中島裕翔、Hey! Say! JUMP、引き続き応援をいただけましたら幸いでございます」と結んだ。

中島裕翔が公式サイトに寄せたコメントは以下の通り。

いつも応援してくださっているファンの皆様へ

この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。突然のご報告となり大変申し訳ございません。

デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山の見たことのない景色を一緒に見ることができました。そのどれもが何ものにも代え難く、決して1人では経験できなかったものでした。メンバーとファンの皆様の存在に本当に感謝しています。

これまで私はグループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました。1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました。

ありがたいことにその思いをメンバーも汲んでくれ、背中を押してくれて、この報告をするに至りました。大事な20周年に向けてグループが結束していく中で、最後までメンバーの優しさに甘えることになってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。

自分の身勝手な思いで、ファンの皆様へ突然のご報告になってしまったこと重ねてお詫び申し上げます。中途半端な思いで何かを残すのではなくここで卒業することにいたしました。

それに伴い、31日に行われる「a-nation 2025」は欠席させていただくこととなります。

楽しみにしてくださっていた方、並びに関係者の皆様、誠に申し訳ございません。

ファンの皆様、どんな時も寄り添って、受け入れて、温かく見守って、応援してくださり本当にありがとうございます。それにも関わらずこのような決断をしたこと大変心苦しく思っております。皆様からの応援、優しさ、愛がいつも心の支えであり、こんなちっぽけな私でも微力ながら誰かの希望や夢になれると勇気や自信をくれる源です。感謝してもしきれません。

この愛を忘れることなく、これからも大切にしていきながら、一つ一つの仕事に真摯に向き合いこれまで以上に精進してまいります。

そして関係者の皆様、ご心配とご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。いつも夢を叶える為にご尽力いただき誠に感謝しております。引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

まずは俳優活動に専念し、新たなステージでのあらゆる可能性に挑戦しながら、ファンの皆様に楽しんでいただけるエンターテインメントをお届けしていきたいと思います。

今後ともHey! Say! JUMP、中島裕翔へのご支援をいただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。 中島裕翔

▽Hey! Say! JUMPコメント全文

突然のご報告となってしまい、心よりお詫び申し上げます。

中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください。Hey! Say! JUMPはデビューして約18年という時間の中で色々なことをみんなで乗り越え、共に考え、家族のような時間を過ごしてきました。

20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました。打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました。

初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました。

ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます。

どうかこれからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです。 Hey! Say! JUMP