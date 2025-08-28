お笑いタレントの渡辺直美（37）が27日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（水曜深夜3・00）にゲスト出演。スピード出世ゆえの苦悩を語った。

2007年に芸人デビューした渡辺。08年1月に関西テレビ「新春大売出し!さんまのまんま」に出演し、3月から14代目いいとも青年隊としてフジテレビ「笑っていいとも！」に出演。芸歴1年目に米人気歌手・ビヨンセのモノマネで一気にブレークした。

渡辺は「その時はめっちゃ怖かったです」と回想。「ビヨンセのネタも本当のネタではない。ゲームコーナーとかで見せるネタだった。しかもコントやりたくてコンビ組みたくてやっていたのに」と明かした。

佐久間宣行氏が「最初はもしかするとモノマネの人って思われてたよね」と振り返ると、渡辺は「そうだと思います」と同意。「急に口パクでわーって踊るみたいな。うれしかったけど…」と当時の葛藤を明かした。佐久間氏が「自分のやりたかったことと乖離したまま」と代弁すると、渡辺は「そうです。不安。一発屋の匂いプンプンじゃないですか。どの番組行っても“ビヨンセ踊ってください”って言われて」と振り返った。

また、スピード出世し過ぎたために、仲の良い先輩や仲間はまだ売れていなかったという。「チョコプラさんとかシソンヌさんとかその時から1個先輩なんですけど仲良くて。でもその先輩たちもテレビの現場にいないですから。その時まだノブコブさんとかピースさんもテレビに（出ていなかった）」と明かした。芸歴1年目でいきなり第一線の集まりの「笑っていいとも！」に出演した。「寂しかったですよね。めっちゃ怖かったです」と話した。