霜降り明星・粗品、ABEMAで初MC決定もSNSでは「ほぼ松本人志」反響に言及「結構複雑」
【モデルプレス＝2025/08/28】お笑い芸人の粗品が8月28日、都内で開催されたABEMAオリジナル新番組「ドーピングトーキング」（8月30日よる10時より放送スタート）放送直前会見に出席。SNS上での反響について語った。
【写真】霜降り明星・粗品MCの新番組に出演する人気芸人たち
同番組は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、同番組のためだけに用意した、すべて初卸しのトークとなっている。この日は、お笑い芸人のななまがり・森下直人、中山功太、マテンロウ・アントニー、谷拓哉、友田オレも出席していた。
豪華な出演者に関して粗品は「ネットで見たんですけど、『粗品 ABEMAの特番 メンバー豪華すぎてほぼ松本人志』みたいな。結構複雑でした。松本人志かぁ…っていう。嫌かもなと思いました」と語って会場を沸かせた。また、自身がドーピングするならどんなことをしたいか問われた粗品は「ギャンブル系とか、やっぱり興味ありますね。谷も好きやからあれやけど、みんなで行きたいですね。あんまり言っていいか分からないですけど…ねえ、八百長あるみたいなね？そんなんとかも。とある地方の公営ギャンブルは、みたいな。噂も聞きますんで。もしほんまなら、ほんまに大金賭けたいとか。そんなんはドーピングしてみたいです」と返答した。
ABEMAのレギュラー番組で初MCを務める粗品は「こういう会見もののときの進行の女性の方、基本大嫌いなんで、大体痛くておもんないじゃないですか。今日はちょっと期待してます」と、司会を務めたABEMAアナウンサーの西澤由夏に向けてコメント。西澤アナが笑顔を見せながら「嫌いですか？」と返すと、粗品は「まだそれは仕事してないんで」としつつ「『チャンスの時間』見てます」と、お笑いコンビ・千鳥がMC、西澤アナが司会を務めているABEMAによるバラエティ番組「チャンスの時間」（毎週日夜よる11時〜）は見ている模様。中山が「『チャンスの時間』やってたら大丈夫でしょ」とフォローすると、粗品は「いやまあちょっとどうすかね（笑）。千鳥さんはおもろいけど」と会見を通じて評価する姿勢を崩さなかった。
さらに、西澤アナが、VTR一切なしで話術のみで構成される本番組のオファーを受けた思いを問うと、粗品は「ちょっと喋んの遅いか」といじりつつ「冗談です」と笑顔。「オファーをいただいた時は、すごくワクワクしました。ABEMAさんで、内容的にも地上波ではちょっと無理やろな・ABEMAさんでやる意味があるような企画やなと思ってワクワクしました」と口に。スタジオ収録については「楽しくて。僕は皆さんの話を聞いてるだけなんですけど、めっちゃ面白かったし、緊張感もあって。皆さんが体験してきた話をどう話そうかみたいな空気がちょっと面白かったです」と回想した。
最後に改めてマイクを持った粗品は「緊張感もあり、そして結構ディープな世界に行ったり、地上波では見れない話も聞けますし。自分もそうなんですけど、おもろい話をいろんな番組でもするし、自分のコンテンツでもするので、その人を追ってるとどうしても『またこの話か』みたいな。『これ知ってる知ってる』『ニュアンスちゃうな、今回喋ってるの』みたいに思うんですけど、それが一切ない番組。完全に全部新作っていうのもおもろいです」と番組の魅力をアピールした。
そして「と言いつつ、蓋を開けてみたら、案外わいわいしながら喋ってたりもするので、気軽に見てください」と視聴者に呼びかけた。その後、西澤アナが「進行として、私は好きですか？嫌いですか？」と評価を求めると「満点ですよ。めっちゃよかったですよ」と絶賛しつつ、中山に何度か首を傾げていたことを暴露されていた。（modelpress編集部）
