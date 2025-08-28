『rockin’on sonic 2026』第1弾出演アーティスト発表！ヘッドライナーはPET SHOP BOYS

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『rockin’on sonic 2026』の第1弾出演アーティストが発表された。

■第1弾出演アーティスト、5組が発表

8月28日12時、『rockin’on sonic 2026』の第1弾出演アーティストとなる5組の出演アーティストが発表された。

1984年のデビュー以来全世界で5,000万枚以上の売り上げを記録し、イギリス音楽史上最も成功したデュオとして知られるエレクトロ・ポップのレジェンドPET SHOP BOYSが第2回rockin’on sonicのヘッドライナーに決定！ グレイテスト・ヒッツ・ライブツアー『DREAMWORLD』が遂に日本上陸を果たす。

そして、数々のダンスアンセムを世に送り出し、今なお音楽・アートシーンの最先端で活動を続けるトップ・アーティストUNDERWORLD、政治的で風刺の効いたリリックに反抗的なパンク精神を融合したスタイルで注目される北アイルランド出身のヒップホップ・トリオKNEECAP、グラスゴー出身のUKロックシーンの重鎮TRAVIS、新作『ザ・クリアリング』が間も無くリリースされる気鋭のオルタナティヴ・ロックバンドWOLF ALICEが決定した。

なお、チケットはオフィシャル先行（先着）も開始しており、クリエイティブマン3Aメンバーズ・モバイル2次先行もまもなく開始となる。

■クリエイティブマンとロッキング・オンが全力を合わせてつくるニューイヤー洋楽フェス『rockin’on sonic』

『rockin’on sonic』は、50年にわたり洋楽ロックのリーディングマガジンとしてシーンを牽引してきたロッキング・オンと、日本最大の都市型洋楽フェス『サマーソニック』を主催するクリエイティブマンが開催する洋楽フェス。

2つのステージが被りなしで展開し、すべてのアーティストを観ることができるため、巨大フェスとも単独公演とも異なる、一日を通して濃い音楽体験ができるフェスだ。2025年に初開催し、2回目の開催となる。

■イベント情報

『rockin’on sonic 2026』

[2026]年

01/04（日）千葉・幕張メッセ国際展示場

イベント公式サイト

