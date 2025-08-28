2児の母・川栄李奈、自宅では「1日5〜6回掃除機」子供に“自宅持ち込みNG”と伝えているものは？
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の川栄李奈が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。綺麗好きな一面を明かした。
【写真】川栄李奈、子供とディズニー満喫
2019年に俳優の廣瀬智紀と結婚し、現在5歳と2歳の2人の子どもの母親でもある川栄。「掃除すごい好きで、掃除しないとダメで、1日5〜6回掃除機かけるんですよ」と綺麗好きゆえ、「2個掃除機持って、小さい用と普通の掃除機かけるんですけど、髪の毛とか子供の食べ物のカスが気になって動悸しちゃうので掃除機二刀流で」と珍しい掃除方法も行うほどだという。そのため、川栄は「どんぐりとか変な実とか、猫じゃらしとかを（子どもが）家に持ってくる」と子どもには、そもそも「家の中に入れるっていうのがNG」と伝えていると明かした。
一方「私は（友達に家に）来て欲しい。なんなら汚してもらって全然構わない」と自宅に友人が遊びにくることは歓迎だという川栄。「その後に綺麗にするのが好き」と掃除することが好きだそうで、「友達と一緒に喋ってる時とかも、髪の毛とか落ちると『そうなんだ』とか言いながらコロコロして」と会話中にも掃除をしてしまうほど。しかし会話中にも掃除をするため「怒られたことがあって、最近は指1本で（ゴミを）集める。集めるのが好きなんです」と掃除グッズを使わないようにそっとやっていると語った。
すると、MCでお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也から「どう？人が握ったおにぎり（食べれる？）」と質問が。川栄は「そういうのは全然平気で」と他人が握ったおにぎりも食べることができると回答。さらに「人によるんですけど、若槻さんすごく好きなんですけど」とスタジオの中でも特にタレントの若槻千夏が好きで、「若槻さんがおにぎりべろべろ舐めたやつを食べれます」と若槻への特殊な愛を告白。それを聞いた潔癖症ではない若槻は「え！ちょっと待って、それ私が嫌なんだけど」とツッコミを入れていた。（modelpress編集部）
