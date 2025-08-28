森保ジャパン、メキシコ＆アメリカ戦に臨むメンバー25人を発表！ 三笘、久保、遠藤らが選出！ 怪我人続出の最終ラインは…
日本サッカー協会は８月28日、アメリカ遠征の国際親善試合２連戦に臨む日本代表メンバー25人を発表した。
森保ジャパンは９月６日にメキシコ代表（オークランド）と、同９日にアメリカ代表（コロンバス）と対戦。出場権を獲得した2026年の北中米ワールドカップに向けて、チームの“現在地”を知るうえでも重要な強化試合に。
メンバーには三笘薫、久保建英、遠藤航らが順当に選出されたほか、故障者が続出している最終ラインでは国内組の荒木隼人、安藤智哉らが選ばれた。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
細谷真大（柏レイソル）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
