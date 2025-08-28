「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在でユカリア<286A.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



２８日の東証グロース市場でユカリアが続落。同社は医療法人の経営支援や高齢者施設の運営・紹介を行っている。２５日取引終了後、ツナググループ・ホールディングス<6551.T>との戦略的業務提携契約に基づく共同事業の第２弾として、ユカリア子会社のクラーチに対する採用支援を９月に開始すると発表した。これを受け、２６日の株価は上昇したが、その後は軟調な値動きとなっている。２５年１２月期の連結営業利益は前年同期比２７．６％増の２９億２５００万円と最高益が予想されており、株価には再評価期待も出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS