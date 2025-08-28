TBS出水麻衣アナ、高校時代の写真公開「貴重」「時代を感じる」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】TBSの出水麻衣アナウンサーが28日、自身のInstagramを更新。高校時代の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】TBS出水麻衣アナ、貴重な制服姿
出水アナは「西武渋谷店で開催中の【NEO平成レトロ展】に行ってきました」とイベントに訪れたことを報告。「青春を過ごした平成の『懐かしい』が詰まっていて、同世代の友人と出掛けたら絶対に盛り上がりますよー」とイベントの魅力を語った。さらに「個人的には流行語とその年のトピックがまとめられた平成の年表が最高でした」と振り返り、「懐かしの一枚」と高校時代の制服姿の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「懐かしい」「どれが出水さんだろう」「時代を感じる」「高校時代から可愛い」「制服姿貴重」「仲良しそうで素敵」「レトロ展行ってみたくなった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS出水麻衣アナ、貴重な制服姿
◆出水麻衣アナ、高校時代の懐かしショット公開
出水アナは「西武渋谷店で開催中の【NEO平成レトロ展】に行ってきました」とイベントに訪れたことを報告。「青春を過ごした平成の『懐かしい』が詰まっていて、同世代の友人と出掛けたら絶対に盛り上がりますよー」とイベントの魅力を語った。さらに「個人的には流行語とその年のトピックがまとめられた平成の年表が最高でした」と振り返り、「懐かしの一枚」と高校時代の制服姿の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「懐かしい」「どれが出水さんだろう」「時代を感じる」「高校時代から可愛い」「制服姿貴重」「仲良しそうで素敵」「レトロ展行ってみたくなった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】