ＦＲＯＮＴＥＯ<2158.T>が反発している。同社はきょう午前９時ごろ、信金中央金庫<8421.T>に人工知能（ＡＩ）ソリューション「ＫＩＢＩＴ Ｅｙｅ（キビットアイ）」の提供を開始したと発表しており、これが株価を刺激しているようだ。



キビットアイは、自社開発の特化型ＡＩ「ＫＩＢＩＴ」（日米特許取得済み）を搭載し、企業におけるリスクの早期発見や不正の予見を支援するＡＩソリューション。ＡＩが膨大なテキストデータの解析を担うことで、判断基準の属人的なバイアスを排除し、画一的かつ網羅性のチェックを可能にするという。



