BABYMONSTERだけの夏の物語！リアリティ番組『BAEMON HOUSE』0話をサプライズ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、デビュー後初となる日常リアリティ『BAEMON HOUSE』の0話をサプライズ公開した。

■『BAEMON HOUSE』とは「何でもすべてがなされるドリームハウス」

YGエンターテインメントは8月27日、公式ブログに『BAEMON HOUSE』EP.0を掲載。9月5日の初回放送に先立って公開された今回の映像は、本編のハイライトを観ることができる。

『BAEMON HOUSE』入居前の事前ミーティングでメンバーたちは「何でもすべてがなされるドリームハウス」という製作陣の説明に対し、各々の希望を打ち明け始める。青い自然、画室、ドレスルーム、ゲームセンター、プールのような風や、ストレートネック防止用の首枕、シリアルでいっぱいの食器棚など、とんでもない要望を楽しく話す姿が、観る人たちを笑顔にさせた。

■ベールを脱いだ『BAEMON HOUSE』は、メンバーたちのロマンをそのまま実現した空間で構成

やがてベールを脱いだ『BAEMON HOUSE』は、メンバーたちのロマンをそのまま実現した空間で構成されていた。1ヵ月間ここで作っていく笑いいっぱいの日常はもちろん、室内外を行き来するアクティビティと海辺旅行、お寺訪問、子犬とのヒーリングタイムまで多彩なコンテンツで期待が高まる。

リアルライフコンテンツらしく、ドタバタなエピソードも。庭の管理から料理でのハプニング、言い争いするをケミなど、彼女らの飾らない魅力がすべて予告されている。より楽しく幸せな、BABYMONSTERだけの夏の物語が繰り広げられる見通しだ。

BABYMONSTERは現在、デビュー初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞』を開催中。ソウルを皮切りに北米、日本、アジア公演を終え、8月30日にはトロントを皮切りにローズメント、アトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルに続く2回目の米州ツアーに突入する。続いて10月10日には2ndミニアルバムでカムバックし、2025年下半期を埋め尽くす予定だ。

■リリース情報

2025.10.10 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

■【画像】『BAEMON HOUSE』場面写真