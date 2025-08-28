◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で先発登板し、二刀流復活後初勝利を挙げました。

大谷選手は序盤からランナーを作りながらも2回までに5つの空振り三振をマークし、無失点に抑えますが、3回にノエルビ・マルテ選手に投じた初球の93.2マイル(約150キロ)のカットボールを捉えられソロホームランで先制を許します。

しかし1点を追う4回に自身のヒットからチャンスを作り、チームが逆転に成功すると、5回まで追加点を与えずに投げきります。大谷選手は5回87球を投げ、被安打2、1失点、9奪三振として勝利投手の権利を掴むと、チームが最後までリードを守り抜き、大谷選手はドジャース加入後初勝利を挙げました。

エンゼルス時代の日本時間2023年8月10日以来749日ぶりの勝利投手となり、SNSでは「大谷おめでとう！！」「大谷翔平やったー！！」「二刀流完全復活だ！！」「オオタニさん749日ぶりの勝ち投手おめでとうございます」などの祝福コメントで溢れています。