「ドジャース５−１レッズ」（２７日、ロサンゼルス）

５回１失点で７４９日ぶり勝利投手となった大谷翔平投手は試合後、グラウンドインタビューで「２連勝していたので、良い勝ち方をしていましたし。まずはゲームを作ることをこころがけていった」と語った。

カーブを効果的に使い「こないだの登板が終わった後に、カーブをゲームの中で試したいなと思っていた」と大谷。これまで球種割合で２％程度だった変化球を主体に投球を組み立てた。カウント球、決め球と効果的に使い分けレッズ打線を緩急自在にほんろうし、９奪三振をマークした。

「カーブとスプリットをしっかり投げたい。５回までしっかり投げられたのはよかった」と復帰後最長となる５回を投げ１失点。フォーシームとスライダーの組み立てとはガラリと変え、目標イニングを投げきった。

最後はさわやかに「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ」と言いながら男性インタビュアーと握手をかわしていた。

その後、報道陣の取材対応で「まずしっかりとストレートを投げていって。最終段階としてうまくカーブを使えれば長いイニングを投げられるんじゃないかなと思っていた」と説明していた。