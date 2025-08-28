千葉県で会見を実施

日本サッカー協会（JFA）は8月28日、千葉県内で9月にアメリカで行われる国際親善試合メキシコ戦（日本時間7日／オークランド）アメリカ戦（同10日／コロンバス）に向けたメンバーを発表した。

最終ラインやボランチで負傷者が続出する“緊急事態”のなか、7月に行われたE-1組からも7人が招集された。

森保一監督率いる日本代表は3月に世界最速でW杯出場切符を獲得。6月シリーズではパリ五輪世代など新戦力も試したが、今シリーズではDF町田浩樹やDF冨安健洋、DF伊藤洋輝ら最終ライン、MF田中碧、MF守田英正のボランチで負傷者が続出。代わってDF荒木隼人、DF安藤智哉らJリーグ組からも選出された。

MF三笘薫、MF久保建英ら主力は順当に選出。スタッド・ランスでチームに合流していないMF中村敬斗が選外となった。メンバー25人のうち海外組が18人、国内組が7人という構成となっている。FIFAランク17位の日本にとって同13位のメキシコ、同15位のアメリカとの対戦は来年のW杯に向けて試金石となる。（FOOTBALL ZONE編集部）