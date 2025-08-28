28日13時現在の日経平均株価は前日比276.68円（0.65％）高の4万2796.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は900、値下がりは631、変わらずは84と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を111.42円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が35.12円、東エレク <8035>が33.43円、フジクラ <5803>が17.90円、ＫＤＤＩ <9433>が9.32円と続く。



マイナス寄与度は10.13円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、ファナック <6954>が8.78円、ファストリ <9983>が6.48円、良品計画 <7453>が3.65円、テルモ <4543>が3.51円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、保険、証券・商品と続く。値下がり上位には小売、繊維、空運が並んでいる。



※13時0分14秒時点



株探ニュース

