支配的な投球で2年ぶり勝利、フランコーナ監督も賛辞止まらず

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたレッズ戦に先発し5回を2安打1失点。チームも5-1で勝利し、ドジャース移籍後の初勝利を挙げた。支配的な投球にレッズのテリー・フランコーナ監督は「すばらしいよ」と舌を巻いた。

大谷の白星は、エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり。この日は初回に2奪三振の好スタート。2回には2四球と2つの暴投で1死二、三塁のピンチを背負ったが、ヘイズとマクレーンから連続三振を奪い無失点で切り抜けた。3回1死、マルテに浴びたソロが唯一の失点。5回を投げ終え降板するまでに、今季最多の9奪三振を記録した。

レッズの地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・オハイオ」が中継した試合後インタビューによると、フランコーナ監督は大谷の投球について「すばらしいよ。フィールド上だけじゃない。彼の存在自体が少し馬鹿げている。全てが私には理解できないよ。どうすればあれだけ献身的で才能をもった選手になれるのか」と手放しのほめようだった。

さらに、3回を5安打2失点だった7月30日（同31日）の対戦からの変化を問われ「あの日は足がつっていたかわからないけど、今日は90マイル台後半の速球を投げ込み、いい変化球も投げていた。彼は全てを兼ね備えている。彼は優秀だ。左打者にとっては厳しいだろう」と説明し、投手・大谷の状態が上がっているのを感じ取っている様子だ。



（THE ANSWER編集部）