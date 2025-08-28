ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、ポケモン（東京都港区）とコラボレーションした、期間限定ドーナツやグッズセットを、11月上旬から販売します。

コラボ8年目

両社のコラボは、今年で8年目を迎えます。昨年は、人気キャラクターの「ピカチュウ」をドーナツで再現した「ピカチュウ ドーナツ」や、ドーナツの穴から「ディグダ」が飛び出したような「ポン・デ・ディグダ」が発売されました。

今年は「ピカチュウ ドーナツ」が新しく変化して登場するほか、新しい「ポケモン ドーナツ」も登場予定とのこと。

同社は「新しい変化と驚きを提供するべく『ポケモン ドーナツ』を中心にみんなで集まり笑顔になる企画をお届けいたします」とコメントしています。

今年もコラボが実現したことについて、SNSでは「ミスドのポケモンコラボも恒例になってきた」「うぉーーんよかったミスド今年もポケモンだ」「ミスドのポケモンコラボ今年もあるんだ〜〜〜〜〜〜」「ミスドまたポケモンくる」「ミスドとポケモンのコラボが楽しみ」「メガシンカのポケモンいそう。今回のミスド×ポケモン」など、期待の声が寄せられています。

本企画の商品やキャンペーンなどの詳細は、順次発表される予定です。