「荷物多い派」にドンピシャ♡【ZARA】週7で頼りたい！「シャレ見えバッグ」

毎日忙しく動き回る大人女性の頼れる相棒のひとつが、大容量のバッグ。せっかくなら大きさだけでなく、おしゃれな見た目にもこだわりたいところです。今回編集部が見つけた【ZARA（ザラ）】のバッグは、切り替えデザインや異素材MIXなど遊び心あるディテールが満載。荷物が多い日も、気分を上げてくれそうな“シャレ見え”バッグが揃っています。

切り替え × ステッチがポイント

【ZARA】「マキシショッパーバッグ」\6,590（税込）

ステッチを効かせた切り替えデザインが、さりげないセンスを放つトートバッグ。高さ28.5cm × 幅22cmのサイズに加えて10cmのマチがあるから、タブレットやポーチ、折り畳み傘までしっかり収納できます。立体的なフォルムのおかげで、荷物を入れてもスマートに見せられそうなのも嬉しいポイント。レザーライクな質感で上品さもあり、オンオフ問わず幅広いシーンで活躍してくれそうです。

異素材MIXで存在感たっぷり

【ZARA】「MAXI SHOPPER CANVAS」\7,990（税込）

異素材の組み合わせで視線を引きつける、存在感たっぷりのマキシバッグ。キャンバス地にレザー調の持ち手やパイピングを効かせたデザインで、持つだけで装いがぐっとシャレ見えしそうです。取り外し可能な巾着型のインナーバッグ付きだから、荷物を安心して収納できるのも◎ さらに、メタルリングやストラップのアクセントが、都会的でスタイリッシュな雰囲気に導いてくれます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M