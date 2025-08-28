「はっきりさせておこう…圧倒的なMVPだ」749日ぶり“驚異”の復活勝利　大谷翔平は「ロバーツ監督の期待を大きく超えた」

大谷が投手として749日ぶりの勝利を手にした(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月27日、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、チームは5−1で勝利。大谷は投手として5回87球2安打1失点9奪三振の内容で749日ぶりの勝利を手にした。打者としては5打数1安打1得点の成績だった。

【動画】投球分析家も絶賛のカーブ！大谷翔平が三振を奪うシーン

今季11度目の先発登板を果たした大谷は、初回、先頭に安打を打たれたが2三振を奪うなど無失点で終え、2回は2四球と2暴投で制球が定まらない場面も見られた。しかし、ギャビン・ラックスを131キロのカーブで空振り三振、ケブライアン・ヘイズには161キロの直球で空振り三振、マシュー・マクレーンにもカーブで空振り三振と、3つのアウトをすべて三振で切って取った。

3回はノエルビ・マルテに11号ソロを浴びて1点を先制されたが、4回は三者凡退に抑え、勝ち投手の権利がかかった5回はマシュー・マクレーンを143キロのスライダーで空振り三振に仕留めるなど三者凡退に封じ、今季初めて5回を投げ切った。