タクシー運転手の男性に「殺すぞ」などと脅し暴行を加えたとして書類送検された「三代目J SOUL BROTHERS」の今市隆二メンバー（38）が、運転手と示談したことがわかりました。運転手の代理人弁護士が明らかにしました。

捜査関係者によりますと、「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市メンバーは、今年4月、東京都内を走るタクシーの車内で運転手の男性を「殺すぞ」などと脅し、男性の腕を引っ張ったり、運転席と後部座席の間にあるアクリル板を殴ったりしたとして、警視庁に書類送検されていました。

今市メンバーは当時、飲食店からの帰宅途中で酒に酔った状態だったとみられています。

運転手の男性の代理人弁護士は28日午前、都内で会見を行い、今市メンバーが殺すぞという趣旨の発言をしたことを認めて謝罪したため、男性がこれを受け入れ、28日付で示談が成立したことを明らかにしました。

これに伴い、男性は被害届を取り下げたということです。

今市メンバーの代理人弁護士は、「タクシー会社からは従前より本件についてお許しをいただいておりましたが、今般、 運転手の方との間でも示談し、 被害届の取下げと宥恕をいただきました。運転手の方、タクシー会社様、 関係する皆様には大変なご迷惑をおかけしました」とコメントしています。